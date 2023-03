Jey Mammon, a fondo tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Tengo que negar rotundamente esta atrocidad"

"Fue un vínculo fuerte, implicó que hasta le componga una canción, me animo a decirte que fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida, fue un vínculo hermoso y hoy representa otra cosa", sumó.

Luego, se refirió puntualmente a la denuncia, que "en su momento no mire en profundidad, fue en 2020, y en ese momento mi papá estaba internado y se estaba muriendo", detalló y fue contundente al negar con énfasis que conoció a Lucas a los 14 años, y que, según consta en la denuncia, Mammon "drogó y violó" a Lucas.

"El dice que me conoce a los 14 años, que un hombre lo entrega a mi, y yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa y a la mañana siguiente aparece desnudo. Eso no puedo eludirlo, tengo que negar rotundamente esta atrocidad", enfatizó.

"Primero lo conocí cuando tenía 16 años, el dice que me conoció cuando tenía 14. La fiesta que fue en el año 2009, allí Lucas tenía 16. Tenemos manera de certificarlo, hay videos y un link de YouTube", sumó.

El mensaje que Lucas Benvenuto le envió a Flor de la V, donde habla de otros famosos

Este viernes en Intrusos (América TV), Flor de la V reveló que Lucas Benvenuto le había enviado un mensaje en 2018, antes de la denuncia ante la Justicia del joven contra Jey Mammon.

"Él dijo le escribí a mucha gente del medio. Yo puse el nombre de Lucas en Instagram y veo sus mensajes. Me comentaba todo lo que luego denuncia en la causa y menciona otras personas del medio", mencionó la conductora.

"Ahora de adulto, con 26 años, entiendo que tuve la mala suerte de cruzarme con este tipo de personas", le decía Lucas en uno de esos mensajes.

Flor mencionó que el joven lo contactó el 4 de abril de 2018 y el 16 de diciembre de ese mismo año. "La última vez que me escribió fue el 18 de febrero del año pasado, donde me dice: 'estoy pasando una situación muy complicada'. Me da su nombre completo y que quería hablar conmigo", concluyó.