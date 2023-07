Jey Mammon llegó tarde a los premios Martín Fierro 2023 y habló de todo: "No quise..."

Embed

"Podía pasar que a último momento decidiera no venir. Este es un lugar, en el momento de comer, estoy con ustedes que son siete, es un lugar energéticamente difícil en este caso para enfrentar. Dudé, obvio. Dudé todo el tiempo", dijo sobre su decisión de asistir a la premiación.

"Estoy muy contento de estar con un equipo con el cual compartí todo un año un programa maravilloso, ocupando un lugar que había dejado nada más y nada menos que Gerardo Rozín que justo me tocó ocuparlo cuando él se fue de este mundo. Entonces, me parece que fue un desafío enorme, me parecía que yo tenía que estar acá", afirmó. Y agregó: "El reencuentro con mis compañeros fue divino".

América Noticias fue elegido como Mejor noticiero diurno en los premios Martín Fierro 2023

La gran noche de la televisión argentina anunció al ganador del premio Martín Fierro 2023 al Mejor noticiero diurno, y fue para América Noticias (América TV) Guillermo Andino y María Belén Ludueña -quien ya no conduce el ciclo pero formó parte en el período 2022- subieron a agradecer junto a la producción del programa informativo que eligen los argentinos, y se lo dedicaron a sus seres queridos.

Ludueña, por su parte, le agradeció "a mi familia de Mar del Plata y en especial a Jorge (Macri), mi marido, mi cábala, mi amor. Te amo", le dedicó al precandidato a Jefe de Gobierno Porteño por Juntos por el cambio.

Guillermo Andino, muy emocionado, destacó que "América Noticias es una marca de credibilidad que trasciende a los conductores y esto es para la gente, protagonistas muchas veces de malas noticias", comenzó.

"Cuando llego al estudio miro para arriba y me acuerdo de mi viejo, a él le pido objetividad y templanza para conducir todos los días. Estoy agradecido y creo que estaría orgulloso. Dejo para el final a mi familia, a mis tres hijos, quien sabe que no venga otro Ramón Andino a los noticieros y gracias a Caro, lo más importante que tengo, mi sostén", agradeció muy emocionado.