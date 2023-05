Jey Mammon muy fuerte contra Lucas Benvenuto y los medios: "Estamos frente a una falsa denuncia..."

Sobre cómo vive hoy su presente, el músico aseguró: "Primero fue una patada en la cabeza de la cual te tenés que levantar, pero sigo siendo el mismo, porque los no hechos siempre siguen siendo los mismos no hechos", dijo, tajante.

"Todas las personas que hayan mentido o se hayan subido a una mentira tienen que responder frente a esa mentira. Yo me siento seguro, siempre me sentí seguro, pero cuando recibís el bombazo es muy duro, sobre todo cuando se suben a esa mentira. Hay gente que se dedica a eso y no soy yo. Yo me dedico a la vida, me dedico a la vida, no estoy recluido ni escondido", dijo sobre cómo accionarán sus letrados sobre quienes replicaron "mentiras" según él.

"Nunca me gustó hacer circo de nada, de las cosas serias menos, tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar. Cuando pase se enterarán, mientras tanto pueden hablar con los abogados", sumó y añadió que "cuando decían que "huyó a España" no fue así, yo me fui de vacaciones. Cada programa hace la lectura que le parece pero yo siempre dije lo mismo. Cuando me fui a Madrid dije que me iba a descansar. Que cada cual haga la lectura que quiera de los hechos o los no hechos".

"Estamos frente a una falsa denuncia así que quienes se hayan subido a la mentira o se hayan hecho eco tendrán que responder en un ámbito que no es la televisión, que es la justicia", concluyó y se mostró muy tranquilo.

