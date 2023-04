Jey Mammon ya tiene nuevo abogado y prepara dos fuertes denuncias contra Lucas Benvenuto

Embed

"Instará la apertura de un proceso por falsa denuncia en relación a los hechos denunciados por Lucas en la causa de abuso sexual, la que quedó prescripta, y en el marco de ese proceso se investigará la veracidad de todos y cada uno de los dichos de Lucas en la denuncia", sumó la panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Jey Mammon, ahora en Madrid donde, según dijo, "se fue a relajar", buscaría de esta manera dar vuelta la causa y que sea Lucas a quien le caiga el peso de la ley.

"De esta manera quedará invertida la carga probatoria y será Lucas quien deba probar cada cosa que dijo en esta denuncia por abuso, si es verdad o no", cerró D'Amato.

Jey Mammon, enojo e incomodidad con la prensa en su llegada a España: "Me siento asediado"

En medio del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammon decidió viajar a Madrid, España, para alejarse del revuelo mediático y tomarse unos días para descansar.

En el aeropuerto, el humorista y conductor se mostró un tanto alterado al ver la prensa que esperaba por él. Enseguida, buscó un taxi para intentar retirarse rápidamente del lugar.

Jey no estaba nada cómodo al ser consultado por la denuncia de Lucas Benvenuto. "Me siento un poquito asediado, porque vine a descansar y no me esperaba encontrarme con ustedes", exclamó ante una cámara de Socios del espectáculo.

"Tranquilo no puedo estar si me siguen preguntando. Ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar un poco", agregó, visiblemente molesto.

Por último, Jey aclaró que su intención es permanecer unos días en la península ibérica y luego regresar a Buenos Aires. "No vine a vivir, me vine a pasar unos días, a relajar un poco, chicos. Sino, es como que me escapé del país. O sea, me vine a relajar. Si me dejan, me relajo. Sino me dejan, va a ser difícil", cerró.