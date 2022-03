Jimena Barón disfruta de sus vacaciones en México con su nuevo novio, Matías Palleiro

Se especulaba con que hubo un distanciamiento a finales del año anterior, aunque después volvieron, ya que la actriz lo mostró en sus redes.

Ahora, la pareja está de vacaciones en México, en un hotel que sólo permite el hospedaje de adultos, por lo que Momo, el hijo de Jimena Barón, se quedó en Buenos Aires. Pero este no es el primer viaje que la pareja realiza, ya que en febrero viajaron a la costa a pasar unos días a solas.

En esta oportunidad, fue Matías Palleiro quien se animó a publicar una postal de Jimena Barón, aunque utilizó un filtro que le tapa los ojos, el mismo que utilizó la artista tiempo atrás cuando compartió una imagen de él y reveló que a su novio le gusta ese filtro.

De esta manera, la relación de Jimena Barón y Matías Palleiro está cada día más consolidada y crece a paso firme.

Jimena Barón

Jimena Barón apuntó contra las mujeres por las críticas en redes

Jimena Barón se muestra por lo general sensual desde las redes sociales, sin pudor de subir fotos de su ejercitado físico, y eso parece "molestar" a algunas seguidoras.

Desde Instagram, la actriz y cantante se prendió a responder consultas que le hacían y varias de ellas tuvieron con que ver con el entreno y su manera de cuidarse.

A lo que la mamá de Momo, luego, compartió una profunda reflexión sobre las imágenes que comparte en su cuenta y algunos comentarios que recibe de mujeres,

“Sin filtro, sos fea. Con filtro, no te mostrás natural, es obvio que es porque estás toda operada. No te aceptás como sos, es por engreída porque en realidad deberías operarte. Ser flaca es mal ejemplo. No ser flaca es mal ejemplo”, comenzó su reflexión Jimena Barón.

Y añadió: “Si hacés ejercicio y comés sano, sos una obsesiva. Si no lo hacés, deberías hacerlo. Si mostrás el cuerpo sos una tarada y es lo único que tenés para mostrar. Sos muy insegura y deberías trabajar tu autoestima”.

“Chicas, es agotador ser mujer entre nosotras mismas. Regalémonos cerrar el og… 2022”, finalizó contundente la actriz y cantante.