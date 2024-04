Jimena Barón les tiró un palito a los que la criticaron por sus dichos sobre el cuerpo: "Sigue siendo..."

"Sí, fue muy general igual. A mí también me rompe las bolas entrar y ver que le están dando a una colega. Andá a saber qué le está pasando, de verdad, 2024 con tanta naturalidad salimos a decir que la pierna, que la cara... ya fue, chicos", respondió relajada.

Acto seguido, el notero le consultó: "Hubo muchas repercusiones sobre esas declaraciones tuyas, ¿las viste?". "Yo no las consumo, yo después me pongo a amasar pan y no tengo idea lo que opinan", disparó.

"Yo te cuento cómo me caen los comentarios, sigue siendo un chabón hablando de lo que la mina hace o no hace con el cuerpo, me parece antiguo", agregó la influencer en alusión a ¿Homero Pettinato?

Cabe recordar que meses atrás, el hijo de Roberto Pettinato había opinado sobre el descargo que había hecho Barón contra los nutricionistas. “Le estás diciendo a la persona que no tiene y no puede llegar a eso, ‘estate orgulloso de tu cuerpo’, pero mostrando un cuerpo que es el que esa persona quisiera tener, el que es el parámetro de belleza. Entonces si vos no entendés eso te está faltando empatía”, había expresado en el programa de streaming Sería increíble.

El drama que enfrenta Jimena Barón en su nueva casa: "Me van a rajar del barrio"

Hace algunos meses Jimena Barón concretó el sueño de tener su casa propia y después de algunas refacciones finalmente se mundo allí junto a Momo y su pareja, Matías Palleiro.

Fiel a su estilo, desde que comenzó a habitar su nuevo hogar la cantante comparte con sus seguidores sus distintas experiencias de la convivencia ya sean malas o buenas.

Tal es así, que en esta ocasión le tocó compartir uno de los grandes problemas que enfrenta: las palomas. A través de un video, la autora de La Cobra mostró como las mismas le habían hecho un nido en el marco de la ventana y exclamó: "¡Hijas de pu...!".

Considerando sus gritos, en la misma historia escribió "Me van a rajar del barrio" y luego explicó: “Yo ya tengo mi arma letal, que es esta. A las 7 de la mañana yo ya estoy como Doña Florinda en la ventana con el palo. “¡Van a ver quién soy yo! ¡Ya van a ver!".