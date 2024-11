Jimena Barón viajó sola a Tailandia en lugar de Wanda Nara y vivió un momento de terror

“Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Desafío total para mí, que no me gusta para nada volar", indicó la cantante y actriz desde sus historias de Instagram.

"Obviamente de las 19 horas dormí 4 porque el avión se movió (normal nada wov) pero yo voy aterrada”, comentó Jimena Barón sobre el poco descanso que pudo tener durante el viaje.

Y remarcó qué hizo para que pase rápido todo el viaje: “Por supuesto recé un padre nuestro que de los nervios me salió mal y ahí pensé que Dios me iba a castigar y empecé a luchar por mi vida tratando de decir bien el padre nuestro para que el avión no colapse".

"Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, sentenció Jimena Barón con su habitual sentido del humor al contar lo que imaginó en ese momento en el avión.

El video con la irónica reacción de Jimena Barón al ser convocada para reemplazar a Wanda Nara en Tailandia

Jimena Barón reaccionó a pura ironía al ser convocada para reemplazar a Wanda Nara en Tailandia después de a último momento se bajó del trabajo que tenía programado.

Si bien la cantante aceptó con un día de anticipación viajar en lugar de Wanda, expresó su fastidio con un video a pura ironía desde su cuenta de Instagram por no ser nunca ser la elegida como primera opción.

"Soy copada pero siempre soy el reemplazo", decía al grabarse en una conversación telefónica y contarle a su pareja Matías Palleiro del viaje a último momento.

Esto también vendría de arrastre ya que Jimena habría sido elegida primero para conducir el reality Love is Blind junto a Darío Barassi y luego fue sustituida por Wanda.

“Esta es la verdad, los que me conocen sabrán que prefiero ser sincera. Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo ‘che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo’, medio orejona del tarro. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso...”, comentó Jimena Barón a través de sus stories de Instagram.

Y remarcó: “El estrés es total, me pasan una lista de MIL cambios de ropa con coles específicos y mis compañeras viven lookeadas espectaculares, no hay modo de estar a la altura con 24 horas de anticipación”.

“Fuera de joda resolví velozmente con trajecitos de mil colores, pantalones y camisas muy del mundo oversize que siempre te salva, pues no hay que probarse mucho”, contó sobre cómo se preparó a último momento para viajar.

Y cerró con humor y un divertido meme: “Me llevo mis carteras carísimas y haré el esfuerzo de estar en tacos, así estoy bella. Ustedes denle like a todo y digan que estoy linda, fina, regia y que soy la mejor. Gracias".

