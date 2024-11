Jimena Barón confesó si está enojada con Wanda Nara tras la polémica con Love is Blind

Ante la sorpresa que esto causó entre el público, este jueves en Intrusos (América) hablaron con la actriz, que además se sinceró sobre su relación con Wanda luego de lo sucedido.

Diseño sin título (18).jpg Darío Barassi y Wanda Nara conducirán "Love is Blind" Argentina en Netflix: mirá el tráiler.

“Me pareció súper gracioso contarlo porque siempre piensan que uno tiene una vida fantástica, pero yo había pasado el año como el culo con eso”, expresó Jimena.

En tanto, en cuanto a Wanda, aseguró que no tuvo comunicación con ella y opinó: “Es una genia, y está buenísimo. Ella la rompe ahí y en otros programas. Me parece perfecto. Me hubieran avisado nada más”.

De este modo, dejó en claro que no guarda rencores hacia la mediática sino que su molestia fue la con la producción y sus manejos.

En las últimas horas en su cuenta de TikTok, Jimena Barón contó que estuvo cerca de conseguir la oportunidad profesional de sus sueños, pero todo se esfumó por culpa de Wanda Nara.

“Esto fue el verano pasado, fin de año pasado. Un día me escribe mi representante Diego y me dice ‘Jime, la gente de Netflix está interesada, parece que van a hacer un reality que se llama Love Is Blind, ¿lo conocés?’. Le digo ‘es mi programa favorito, soy fanática, no es que sólo lo conozco, quiero hacerlo’", comenzó narrando.

“Me llega un nuevo mensaje de Diego, ‘parece que este programa tiene un formato universal, que es que la persona que conduce, lo hace con su pareja’. Me derrumbo, además yo ya sabía, me parecía rarísimo que me llamen. A lo que me dice ‘preguntan si estarías para conducir con Matías (Palleiro), tu novio’”, siguió.

Jimena recordó que convenció a su pareja de aceptar la propuesta: "Llamo a Matías y le digo ‘Gordi, necesito que no me cagues esto, muero por hacer este trabajo’ y practicamos en el living de mi casa. Matías todo nervioso, él no estaba tan copado pero le digo a mi manager ‘Sí, estamos’. Avanzamos, charla de dinero, no me importaba porque sabía que de Netflix me iban a pagar bien”.

“Una semana después me escribe mi representante de nuevo y me dice ‘Parece que, por primera vez en la historia, desarmaron esto de que las parejas son realmente parejas, descartado Matías’. Pobre, el pibe había ensayado en el balcón”, agregó.

Lo que vino después le generó una gran desilusión: "Había que volar a México, era al toque de fin de año. Me manda un mensaje Diego con un pasaje y el itinerario. Faltaba muy poco y yo dije ‘Me tendrían que estar diciendo que vaya a Buenos Aires’. Era muy sobre la marcha. Me parecía raro que no me pregunten por el pelo, maquillaje, vestuario. Día siguiente, Diego me dice ‘raro, no contestan’”.

Y cerró: “El día que yo supuestamente me subía a este avión y que no me contestaron nada, le dijeron a Diego ‘Mil disculpas, nos olvidamos de avisarles que vamos con otra conductora’. ¿Cómo se van a olvidar de avisarme? Empecé el año tan mal, tan triste. Se me partió el corazón”.