El video con la irónica reacción de Jimena Barón al ser convocada para reemplazar a Wanda Nara en Tailandia

"Soy copada pero siempre soy el reemplazo", decía al grabarse en una conversación telefónica y contarle a su pareja Matías Palleiro del viaje a último momento.

Esto también vendría de arrastre ya que Jimena habría sido elegida primero para conducir el reality Love is Blind junto a Darío Barassi y luego fue sustituida por Wanda.

“Esta es la verdad, los que me conocen sabrán que prefiero ser sincera. Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo ‘che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo’, medio orejona del tarro. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso...”, comentó Jimena Barón a través de sus stories de Instagram.

Y remarcó: “El estrés es total, me pasan una lista de MIL cambios de ropa con coles específicos y mis compañeras viven lookeadas espectaculares, no hay modo de estar a la altura con 24 horas de anticipación”.

“Fuera de joda resolví velozmente con trajecitos de mil colores, pantalones y camisas muy del mundo oversize que siempre te salva, pues no hay que probarse mucho”, contó sobre cómo se preparó a último momento para viajar.

Y cerró con humor y un divertido meme: “Me llevo mis carteras carísimas y haré el esfuerzo de estar en tacos, así estoy bella. Ustedes denle like a todo y digan que estoy linda, fina, regia y que soy la mejor. Gracias".

Jimena Barón confesó si está enojada con Wanda Nara tras la polémica con Love is Blind

Luego del estreno del reality de Netflix, Love is Blind, la cantante Jimena Barón reveló en sus redes sociales que había sido convocada para ser la conductora pero que finalmente fue reemplazada por Wanda Nara sin previo aviso.

“Se me partió el corazón. Y aparte, no puedo entender cómo se olvidan de avisarme. ¿Cómo se van a olvidar? Empecé el año tan mal, tan triste”, fueron las palabras de Jimena al contar su historia.

Ante la sorpresa que esto causó entre el público, este jueves en Intrusos, América Tv, hablaron con la actriz, que además se sinceró sobre su relación con Wanda luego de lo sucedido.

“Me pareció súper gracioso contarlo porque siempre piensan que uno tiene una vida fantástica, pero yo había pasado el año como el culo con eso”, expresó Jimena.

En tanto, en cuanto a Wanda, aseguró que no tuvo comunicación con ella y opinó: “Es una genia, y está buenísimo. Ella la rompe ahí y en otros programas. Me parece perfecto. Me hubieran avisado nada más”.

De este modo, dejó en claro que no guarda rencores hacia la mediática sino que su molestia fue la con la producción y sus manejos.