Jorge Lanata cruzó a María O'Donnell por los dichos de Santiago Cafiero en su programa

Aunque, según el significado literal, la palabra “dickhead” podría traducirse como "cabeza de pene".

En su ciclo en Radio Mitre, Lanata apuntó contra María O'Donnel, que tomó las declaraciones de Cafiero con cierto humor.

“Hay un par de generaciones que laburaron conmigo. No me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta es que sean desagradecidos. María O’Donnell laburó conmigo en Página 12, la conozco hace muchos años. Por ejemplo, el título de la revista TXT que ella dirigió es mío. Yo se lo di. Y que la gente a la que apoyaste durante su carrera ni siquiera te salga a defender un poquito me parece ingrato, realmente me molesta”, manifestó el periodista.

Respecto de los dichos del Cancillera, Lanata agregó: “La respuesta de Cafiero fue elegante y estuvo a la altura de su cargo. Me sorprendió, me causa gracia y realmente me parece que el desubicado es él".

El periodsita explicó qué fue lo que le molestó al funcionario. "Lo que dijimos ayer es que habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y no puede ser que el canciller pronuncie horrible, tiene que hablar perfecto. Yo lo lamento Cafiero, hubieras aprendido más; y si no, cuando te ofrecieron el cargo hubieras dicho que no”, sostuvo.

El descargo de María O'Donnel

Ante el revuelo por los dichos del Canciller, Santiago Cafiero, contra Jorge Lanata en su programa en Urbana Play, María O'Donnel publicó un mensaje en su Twitter, a modo de descargo.

https://twitter.com/odonnellmaria/status/1504839452249702403 Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados. — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) March 18, 2022

“Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados”, manifestó la periodista.