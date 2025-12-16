Paula Chaves se realizó un estudio médico y se llevó una sorpresa a los 41 años: “Tengo dos...”

"Y por otro lado: '¡Qué divina!'", deslizó a pura carcajada Valen Rizzuti haciendo estallar de risa a todo el equipo. Fue allí que Luli González la chicaneó deslizando "nació la modelo", mientras que Elizalde imitaba a Susana Giménez con su icónica frase: "¡Qué flaca!".

A esa altura del programa, Paula Chaves se sinceró y reveló qué sintió realmente frente a ese descubrimiento. "Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿Cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?", concluyó.

Tapados de laburo - captura Olga

Cómo se defendió Paula Chaves de las críticas que recibió por su extraño árbol de Navidad

Como cada 8 de diciembre, fecha que marca el inicio simbólico de la Navidad en muchos hogares argentinos, las redes sociales se llenaron de fotos de arbolitos decorados. A tono con la tradición, varias figuras del espectáculo compartieron cómo dieron inicio a las celebraciones, aunque algunas se adelantaron unos días. Entre ellas estuvo Paula Chaves, quien mostró el árbol que eligió para este año y, sin imaginarlo, desató una catarata de comentarios que dividieron opiniones entre sus seguidores.

Lejos de pasar desapercibida, la publicación generó un intenso ida y vuelta con el público, que una vez más asumió el papel de jurado improvisado. Como suele ocurrir en estos casos, no faltaron las comparaciones, las bromas y las críticas. Incluso, el tema llegó al streaming Tapados de laburo, ciclo que la modelo integra en Olga, donde sus propios compañeros no dejaron pasar la oportunidad de opinar y reírse de la elección navideña.

Ante la repercusión, Chaves decidió explicar el motivo detrás de un árbol que se alejaba claramente del estilo que había mostrado en años anteriores. Desde el primer vistazo, la decoración llamó la atención por tratarse de un modelo poco convencional: adornos llamativos, luces incorporadas y una estructura que cerraba sobre sí misma, integrada a unas ramas de estética singular. Un arbolito difícil de encasillar dentro de los parámetros clásicos de la Navidad.

image

Según contó la conductora, todo se originó a partir de una situación doméstica inesperada. Tras una mudanza reciente, no logró encontrar la caja donde guardaba el árbol tradicional que usaba cada año. Lo que parecía un detalle menor terminó siendo determinante. Sin tiempo para seguir buscando y con la necesidad de resolver rápidamente la decoración, optó por una alternativa práctica y accesible, aun sabiendo que se trataba de una elección muy distinta a la habitual.

A través de sus historias, Paula explicó su decisión con humor y una comparación que no pasó inadvertida: “Vi las luces y dije, voy a ir a lo simple. Yo no fui a buscar el Golden, yo fui a buscar al perrito callejero en el fondo. Es una obra de arte, es aesthetic”. De ese modo, dejó en claro que su elección no respondió a una tendencia ni a la búsqueda de aprobación, sino a la practicidad y a una mirada personal sobre la decoración.

Aunque el arbolito no logró conquistar a todos, Chaves se mostró relajada frente a las críticas y defendió su postura sin perder la calma. Consciente del escrutinio constante en redes sociales, volvió a demostrar que, incluso en los detalles más cotidianos, cada decisión puede convertirse en tema de debate, celebración o cuestionamiento.