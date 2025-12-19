Guillermina Valdés reveló el duro secreto familiar que descubrió a los 27 años: "Mi hermanito murió..."

La verdad salió a la luz de manera casual, durante una charla con su abuela. “Estaba con mi abuela hablando y me dijo: ‘Vos eras tan celosa que no podíamos abrazar a tu hermano’. Y yo le digo que tengo una hermana 7 años menor, que había crecido sola”. Fue en ese intercambio que Guillermina descubrió la existencia y la muerte de su hermano, Facundo. “Puedo hablar de Facundo, no hay fotos, no hay nada. Pero al final pude hablar un poco con mi mamá”, contó.

Antes de hacerlo público, Valdés habló con su madre. “‘Má, la terapeuta me dijo que yo necesito hablar de mi historia porque es mi historia’. Y ahí me contó un poco cómo había sido”, relató. Finalmente, dejó una reflexión profunda sobre la importancia de la salud mental y la palabra: “A veces las cosas catastróficas son muy heavy, pero el problema de los secretos intrafamiliares, todo lo negado, lo tapado, es como si fuera un volcán ahí que te queda. Por eso está bueno hablar de la salud mental”.

¿Qué dijo Guillermina Valdés sobre la sexualidad su hija Paloma?

Guillermina Valdés se refirió extensamente a la relación que mantiene con sus hijos mayores, Dante, Paloma y Helena, fruto de su matrimonio con Sebastián Ortega. En particular, recordó la charla que tuvo con su hija Paloma cuando la joven le habló sobre su sexualidad y su atracción por las mujeres.

Ocurrió durante el programa La mañana con Moria (El Trece), espacio donde Moria Casán le consultó específicamente por la orientación sexual de Paloma, permitiendo que la actriz diera detalles inéditos.

"El otro día me encontré con Dante y me dijo que me admiraba y me quería, un amoroso. ¿Paloma cuanto te contó su elección sexual la apoyaste? ¿Cómo fue ese momento tuyo?", le preguntó Moria a la actriz.

A lo que Guillermina Valdés comentó: “Yo tengo un vínculo con mis hijos muy dinámico en el sentido de que no es unidireccional. Yo no bajo línea, si no más bien hay una cuestión de feedback y de nutrirnos con lo que ellos a mí también me traen y me van modificando”.

“Cuando vinieron estas cuestiones que tienen que ver con elecciones sexuales fue un tema. En un momento no me gustó que no me haya dado cuenta en ciertas situaciones, el ego de decir: 'estoy desconectada como mamá'”, se sinceró la empresaria.

"Fue un proceso, no quiero hablar mucho porque me matan", añadió para proteger la intimidad de la joven. Y reflexionó sobre su labor como madre: "Acompañar y entender que las personas no nos definimos por quién nos metemos en la cama. Me parece que la sexualidad tiene que ver con una elección y no tiene que ver con una identidad".

“Yo siempre hablo de esto con ellos: 'Si vos, hija, te gusta esto y sos sana y te cuidas e incluso sos respetuosa con tu compañero o compañera, no me parece que te defina'”, continuó Guillermina respecto al consejo que le dio a Paloma Ortega.

Analizando su propia visión, la actriz señaló en relación a la sexualidad: “A mí no sé si me define ser hétero, me definen otras cosas: me definen los valores y mis elecciones”.

"Apoyar y acompañarla en lo que ella sea feliz en todo sentido y no sentir ni culpa ni nada por eso", concluyó Moria Casán frente a las sentidas palabras de Guillermina Valdés.