El sorpresivo y cercano gesto de Jorge Rial con Luis Ventura en medio del nuevo enfrentamiento

Finalmente Jorge Rial no asistió al evento del Martín Fierro de cable 2025 ante la especulación sobre su presencia pero celebró a la distancia la estatuilla como mejor programa periodístico a Argenzuela, ciclo que conduce por C5N.

“Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción de Ventura, y la verdad que a mí me parece lo menos importante, porque se creen que nos vamos a agarrar a piñas, no, nos vamos a saludar”, decía Rial en diálogo con Intrusos (América Tv) sobre los comentarios que se habían despertado ante su posible asistencia al evento y el reencontrarse con Luis.

¿Podrán limar asperazas Luis Ventura y Jorge Rial tras este gesto del conductor o solo fue un simple like en redes? A esperar a ver qué sucede.

jorge rial like a foto de luis ventura gesto de acercamiento

Moria Casán y Luis Ventura se unieron y destruyeron a Jorge Rial

Luis Ventura habló desde el móvil para el programa de Moria Casán, La mañana con Moria (El Trece), y recordaron sus direfencias con Jorge Rial y los motivos que los llevaron a alejarse.

"Vos te acordas lo que nos pasó a nosotros con What Pass Carlos Paz, las campañas que nos comimos con Jorge Rial a la cabeza que no bancaba que me suba a un escenario con vos durante el verano, esa era la verdad. Eran todos datos negativos y no se difundían cosas buenas. Al principio era todo malo, estoy acostumbrado a eso", comenzó Luis sobre las críticas que recibió a lo largo de su carrera.

A lo que Moria le preguntó de manera directa por su vínculo con ex conductor de Intrusos y sus embates públicos: “¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había nuestro compañero, ¿por qué pensas que tomó esa actitud?“.

“Celos”, sostuvo sin vueltas Ventura. Y luego amplió: “Mirá, yo te cuento algo de la intimidad de un camarín de dos por dos donde nos cambiábamos, si no me equivoco era el 101. Cuando yo le digo que ahí va a ser temporada con vos, él vino y me dijo: ‘vení, yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’.

Y cerró picante sobre el contradictorio discurso que le dio Rial: "Final de la historia: un año después él salía a escena disfrazado con vos de astronauta".