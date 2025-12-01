El sorpresivo y cercano gesto de Jorge Rial con Luis Ventura en medio del nuevo enfrentamiento

Se sabe que Jorge Rial y Luis Ventura pasaron de tener una gran amistad y compartir trabajo a distanciarse y estar enfrentados públicamente hace ya muchos años.
El conductor Jorge Rial tuvo una espontánea reacción con su ex amigo Luis Ventura en medio de tantos años de distancia. Enterate qué pasó.
Lo cierto es que el fin de semana se dio un sorpresivo gesto de parte de Rial a Ventura que quedó a la vista de todos y que podría tomarse como un principio de acercamiento entre los dos.
En una foto que compartió Ventura en su cuenta de Instagram de lo que fue la gala del Martín Fierro de Cable en Parque Norte del último jueves, recibió el inesperado like de su ex amigo.
Fue Facundo Ventura, hijo de Luis, quien marcó este particular detalle desde las redes: "¿Hay alguien con ganas de hacer las paces?", se preguntó el también periodista al ver la reacción de Rial en la postal de su papá.
Finalmente Jorge Rial no asistió al evento del Martín Fierro de cable 2025 ante la especulación sobre su presencia pero celebró a la distancia la estatuilla como mejor programa periodístico a Argenzuela, ciclo que conduce por C5N.
“Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción de Ventura, y la verdad que a mí me parece lo menos importante, porque se creen que nos vamos a agarrar a piñas, no, nos vamos a saludar”, decía Rial en diálogo con Intrusos (América Tv) sobre los comentarios que se habían despertado ante su posible asistencia al evento y el reencontrarse con Luis.
¿Podrán limar asperazas Luis Ventura y Jorge Rial tras este gesto del conductor o solo fue un simple like en redes? A esperar a ver qué sucede.
Luis Ventura habló desde el móvil para el programa de Moria Casán, La mañana con Moria (El Trece), y recordaron sus direfencias con Jorge Rial y los motivos que los llevaron a alejarse.
"Vos te acordas lo que nos pasó a nosotros con What Pass Carlos Paz, las campañas que nos comimos con Jorge Rial a la cabeza que no bancaba que me suba a un escenario con vos durante el verano, esa era la verdad. Eran todos datos negativos y no se difundían cosas buenas. Al principio era todo malo, estoy acostumbrado a eso", comenzó Luis sobre las críticas que recibió a lo largo de su carrera.
A lo que Moria le preguntó de manera directa por su vínculo con ex conductor de Intrusos y sus embates públicos: “¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había nuestro compañero, ¿por qué pensas que tomó esa actitud?“.
“Celos”, sostuvo sin vueltas Ventura. Y luego amplió: “Mirá, yo te cuento algo de la intimidad de un camarín de dos por dos donde nos cambiábamos, si no me equivoco era el 101. Cuando yo le digo que ahí va a ser temporada con vos, él vino y me dijo: ‘vení, yo te quiero decir solo una cosa, vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?’.
Y cerró picante sobre el contradictorio discurso que le dio Rial: "Final de la historia: un año después él salía a escena disfrazado con vos de astronauta".