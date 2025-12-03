Pamela David contó una fea actitud de Wanda Nara que la dejó totalmente desilusionada
Según relató la conductora de Desayuno Americano, Celina Rucci compartió con Wanda Nara un texto íntimo sobre su pelea con la leucemia, pero la reacción de la mediática la dejó completamente shockeada.
Pamela David contó una fea actitud de Wanda Nara que la dejó totalmente desilusionada
Este miércoles mientras en Desayuno Americano (América TV) repasaban los looks de las figuras que participaron de la gala de los Personajes del Año de la revista Gente, cuando llegó el turno de Wanda Nara Pamela David sorprendió al contar la sorpresiva actitud de la mediática con Celina Rucci que la decepcionó profundamente.
Vale recordar que en 2021 a Rucci le diagnosticaron leucemia, enfermedad pudo superar luego de un largo y complejo tratamiento en Estados Unidos. En tanto, dos años después Wanda Nara también fue diagnosticada con una variante de la misma enfermedad, pero mucho menos agresiva.
"Esta tarde se presenta el libro de mi amiga Celina Rucci, que es una novela muy linda. Llorás y te reís", comenzó contando Pamela ante la sorpresa de sus compañeros. Al tiempo que continuó: " Celina le escribió a Wanda un mensaje muy sentido sobre lo que pasaron, sobre la enfermedad, sobre la leucemia. Y, de hecho, la novela tiene ese propósito. Comunicar. Hay mucha desinformación con respecto al trasplante de médula ósea y de los pocos donantes que hay en el mundo".
Fue entonces que reveló directa y sin filtro: "Le escribió y, ¿ustedes creen que le contestó? No, no le contestó. Esta tarde se lo pueden preguntar a Celina".
Visiblemente decepcionada con la actitud de la mayor de la Nara, Pamela David sentenció: “¿Qué soy yo? Podés decir ‘no puedo ir, gracias’, pero ¿Cómo no vas a contestar algo? El mensaje de Celi era conmovedor. Yo lo leí”.
Cuál fue la reacción de Pamela David tras la romántica declaración de amor de Daniel Vila
Días atrás, Pamela David no pudo contener la emoción en pleno Desayuno Americano (América TV) cuando, junto a su equipo, compartió las sentidas palabras de su esposo, Daniel Vila, en una entrevista con +Caras.
Durante la íntima conversación con Héctor Maugeri, el presidente del Grupo América dejó al descubierto su costado más afectuoso y rememoró cómo nació el vínculo con Pamela, una historia que —según detalló— no se dio de manera espontánea, sino que requirió constancia y entrega. “Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer”, expresó con calma, dejando ver el brillo de quien revive un recuerdo feliz.
En ese mismo intercambio, Vila explicó su mirada sobre los vínculos y la energía que los rodea. “Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas”, explicó, antes de remarcar que, para él, “el amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble”.
El testimonio conmovió profundamente a Pamela, quien desde su programa siguió cada palabra con la sensibilidad a flor de piel, especialmente cuando él relató lo que sintió al verla por primera vez a través de un afiche. "Intuí que adentro de esa mujer tan hermosa, la mujer más hermosa, la morocha argentina, había una persona más linda todavía", recordó, haciendo alusión a la conexión emocional que percibió desde aquel instante.
Más adelante, Vila abrió paso a una de las confesiones más románticas del reportaje. "Logramos establecer una relación al tiempo, porque no la conocía, que ha durado hasta hoy y que todos los días, no pasa un día sin que nos digamos, no sé, 50 veces que nos amamos por día", reveló visiblemente enamorado de la mamá de su hija menor.
Sin embargo, reconoció que los primeros intentos de acercamiento no fueron sencillos. Rememoró, por ejemplo, el episodio del regalo de cumpleaños: un reloj que terminó siendo más polémico de lo que esperaba. "Era el cumpleaños y ella estaba trabajando con Alejandro Fantino en Animales Sueltos... para mí era muy difícil acercarme de alguna manera a un artista del canal, porque yo era su jefe y era violento, difícil", relató.
Finalmente, compartió entre risas cómo aquel gesto casi sale mal. "Se me ocurrió mandarle un regalo, un reloj, que casi me lo tira por la cabeza. Pero después me ayudó un poquito a Ale Fantino. Le dijo, esto lo hace siempre Daniel para con los artistas del canal", recordó mientras, desde el estudio, Pamela lo observaba enternecida y tan enamorada como siempre.