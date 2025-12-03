Pamela David contó una fea actitud de Wanda Nara que la dejó totalmente desilusionada

Visiblemente decepcionada con la actitud de la mayor de la Nara, Pamela David sentenció: “¿Qué soy yo? Podés decir ‘no puedo ir, gracias’, pero ¿Cómo no vas a contestar algo? El mensaje de Celi era conmovedor. Yo lo leí”.

Pamela David, Wanda Nara, Maxi López - captura Desayuno Americano

Cuál fue la reacción de Pamela David tras la romántica declaración de amor de Daniel Vila

Días atrás, Pamela David no pudo contener la emoción en pleno Desayuno Americano (América TV) cuando, junto a su equipo, compartió las sentidas palabras de su esposo, Daniel Vila, en una entrevista con +Caras.

Durante la íntima conversación con Héctor Maugeri, el presidente del Grupo América dejó al descubierto su costado más afectuoso y rememoró cómo nació el vínculo con Pamela, una historia que —según detalló— no se dio de manera espontánea, sino que requirió constancia y entrega. “Estuve dos años peleando para conquistar a esta mujer”, expresó con calma, dejando ver el brillo de quien revive un recuerdo feliz.

En ese mismo intercambio, Vila explicó su mirada sobre los vínculos y la energía que los rodea. “Yo creo mucho en las energías, las positivas y las negativas”, explicó, antes de remarcar que, para él, “el amor es una energía positiva que tiene una potencia increíble”.

El testimonio conmovió profundamente a Pamela, quien desde su programa siguió cada palabra con la sensibilidad a flor de piel, especialmente cuando él relató lo que sintió al verla por primera vez a través de un afiche. "Intuí que adentro de esa mujer tan hermosa, la mujer más hermosa, la morocha argentina, había una persona más linda todavía", recordó, haciendo alusión a la conexión emocional que percibió desde aquel instante.

Más adelante, Vila abrió paso a una de las confesiones más románticas del reportaje. "Logramos establecer una relación al tiempo, porque no la conocía, que ha durado hasta hoy y que todos los días, no pasa un día sin que nos digamos, no sé, 50 veces que nos amamos por día", reveló visiblemente enamorado de la mamá de su hija menor.

Sin embargo, reconoció que los primeros intentos de acercamiento no fueron sencillos. Rememoró, por ejemplo, el episodio del regalo de cumpleaños: un reloj que terminó siendo más polémico de lo que esperaba. "Era el cumpleaños y ella estaba trabajando con Alejandro Fantino en Animales Sueltos... para mí era muy difícil acercarme de alguna manera a un artista del canal, porque yo era su jefe y era violento, difícil", relató.

Finalmente, compartió entre risas cómo aquel gesto casi sale mal. "Se me ocurrió mandarle un regalo, un reloj, que casi me lo tira por la cabeza. Pero después me ayudó un poquito a Ale Fantino. Le dijo, esto lo hace siempre Daniel para con los artistas del canal", recordó mientras, desde el estudio, Pamela lo observaba enternecida y tan enamorada como siempre.