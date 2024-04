Jorge Rial reveló cómo se lleva con el nuevo novio de Morena tras la confirmación del embarazo

Embed

“¿Te contó algo de Matías, de su nueva pareja?”, le consultó el notero del ciclo de El Trece. “No sé nada... tengo entendido que creo que es boxeador, se llama Matías”, precisó el conductor de C5N.

Al finalizar, Jorge Rial aclaró que aún no tuvo contacto con el nuevo novio y papá del hijo de Morena: “Pero no lo conozco, no hablé nunca con él, no lo vi, no tengo imágenes de él, nada. Y a mi hija hace bastante que no la veía en persona... el año pasado”.

Luis Ventura confirmó que Morena Rial está embarazada: los detalles

El jueves pasado, el periodista Luis Ventura sorprendió a todos en el aire de A la Tarde (América) al confirmar que Morena Rial está embarazada por segunda vez.

En el programa dieron la noticia a modo enigmático y finalmente Ventura anunció: “Está embarazada la señora, porque para mi es señora, mi sobrina Morena Rial y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificado su familia”.

Dado su vínculo tan cercano con Morena, a quien llama sobrina del corazón, el periodista se mostró sumamente emocionado por la noticia de este segundo bebé en camino. “Yo quiero que sea lleno de felicidad, y a mi me pone contento", expresó.

Entre los detalles de la noticia, Ventura reconoció que no sabia ni le interesaba quien era el padre del bebé y se enfocó en contra como fue el momento en que se enteró de todo.

“Ella me llamó por teléfono, me dijo: 'tío, estoy embarazada por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando'. Hablamos de eso y de Francesco. Ahora está en Buenos Aires y se está yendo para Córdoba en las próximas horas”, reveló.

Por último, el conductor comentó que unos días después del llamado tuvieron un encuentro inesperado en una parrilla de Palermo y admitió: “La vi bárbara, feliz, la vi bien. Ella es un tractor, cambio y adelante”.