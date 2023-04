Juan Ignacio Feibelmann fue el cuarto eliminado de MasterChef: "Hoy di lo mejor de mí"

Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que los peores platos de la gala fueron los de Juan Francisco Moro , Delfina Gayoso y Juan Ignacio.

"En la prueba de hoy se les pidió repetidamente precisión, detalle y réplica. Algunos de ustedes pudieron cumplir con algunos de estos requisitos, Pero hubo uno de ustedes que realmente no cumplió con ninguna. Esta persona lamentablemente hoy abandona la cocina de MasterChef. El cocinero o la cocinera que hoy abandona la cocina de MasterChef es... Nacho", anunció Donato.

"Se nota que sos una persona a la que le gusta comunicar y vos en este paso nos comunicaste que te gusta cocinar. Le pusiste pasión y enfrentaste varias de las dificultades que tuviste", le dijo Donato a Juan Ignacio para despedirlo. Martitegui, en tanto, expresó que no lo tenía en "su lista de los que creía que se podían ir hoy". "No me voy a olvidar de tus ganas, tu voluntad y pasión por la cocina", agregó.

Nacho les agradeció a los jurados y reflexionó: "Me voy con una prueba difícil. Me hubiese dado bronca si me iba con algo que ya conocía o con lo que estaba cómodo, pero hoy di lo mejor de mí. Para mí alcanzó, pero no para la competencia. Me voy bien y contento. Tengo un tatuaje que dice sé tu mismo y creo que eso fui hoy. Me voy con mucha alegría".

Damián Betular develó su talento oculto y sorprendió a un participante de MasterChef

El jueves pasado, en MasterChef (Telefe), Damián Betular le reveló al participante Juan Francisco Moro su gran talento oculto. El chef y jurado se acercó a la estación del guardavidas y le contó su secreto.

"Día nublado en la playa a mí me encanta. Porque yo no soy muy de la playa, entonces la amo en los días de lluvia", le comentó Betular al aspirante a cocinero. " ¿Y a qué vas entonces?", quiso saber el participante mientras se reía. "Voy a sacar peluches", afirmó Betular, quien se refirió a las máquinas que hay en los lugares para jugar a los videojuegos en las ciudades balnearias.

"¿Y sos bueno?", continuó preguntando el concursante oriundo de San Bernardo. "Mi amor, vacié una máquina en 1994", le respondió Betular con muchísima seguridad. "Pero, pará hay un una técnica...", dejó entrever Juan Francisco mientras cocinaba los trocitos de pollo. " Después de la cuento, no la contemos", dijo el jurado haciéndose el misterioso.

La consiga del jueves, en el reality conducido por Wanda Nara, consistió cocinar con sobras para poner a prueba la creatividad de los concursantes. Tuvieron 60 minutos para sorprender, para bien y para mal, al jurado.