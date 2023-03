Juan Manuel Urtubey habló de la salud de Isabel Macedo tras la internación: "Muy dolorida"

Isabel se fotografió desde el hospital, ya un poco más tranquila, durante la noche de jueves y contó detalles del accidente que sufrió en sus historias de Instagram.

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", describió Isabel Macedo en la foto donde se ve el impactante raspón en uno de sus brazos.

isabel macedo.jpg

Y agregó en otra imagen llevando calma: "Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica".

Lo cierto es que en charla con Mitre Live, Juan Manuel Urtubey, marido de Isabel Macedo, dio detalles de la evolución de la actriz y contó cómo fue el accidente doméstico.

“Está bien, aunque muy dolorida (Isabel). Por suerte zafó, nada roto, solo golpes. Estaba bañando a las chicas y se dio un golpe tremendo”, indicó el funcionario.

isabel macedo 1.jpg

Isabel Macedo le respondió firme a quienes criticaron una foto de su hija Julia

Isabel Macedo compartió feliz desde sus redes sociales una serie de postales y un video de Julia, donde conocía el mar en las playas de Punta del Este donde veraneó en familia junto a su marido, Juan Manuel Urtubey, y su otra hija, Belita.

"Ay Dios mío!!!!! No me alcanzan los segundos del día para agradecerte … sos lo más", expresó orgullosa la actriz desde su cuenta de Instagram donde puede verse a Urtubey sostener a la beba, con un coqueta cofia y mallita enteriza, a orillas del mar experimentando por primera vez la sensación del contacto con el agua salada.

Embed

Pero fue cuestión de segundos para que brotasen comentarios de todo tipo. Desde "Me encantan esos michelines que tiene de piernitas", hasta "Me parece que tiene que adelgazar", o críticas como: "No la dejen engordar más", cuestionando el aspecto físico de la beba por lo que Macedo tragó saliva y horas después respondió las críticas con altura.

"Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR, lleno de gente buena, ¿dale?", fueron las primeras líneas de un nuevo posteo de Isabel Macedo donde tiene a upa a Julia de espaldas al mar.

Y concluyó con una profunda reflexión, que esta altura del siglo XXI ya no debería tener que aclarase: "Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!", cerró junto a un corazoncito rojo.