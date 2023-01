Isabel Macedo le respondió firme a quienes criticaron una foto de su beba: "Para mí sos..."

Pero fue cuestión de segundos para que brotasen comentarios de todo tipo. Desde "Me encantan esos michelines que tiene de piernitas", hasta "Me parece que tiene que adelgazar", o críticas como: "No la dejen engordar más", cuestionando el aspecto físico de la beba por lo que Macedo tragó saliva y horas después respondió las críticas con altura.

"Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR, lleno de gente buena, ¿dale?" fueron las primeras líneas de un nuevo posteo de Isabel Macedo donde tiene a upa a Julia de espaldas al mar.

Y concluyó con una profunda reflexión, que esta altura del siglo XXI ya no debería tener que aclarase: "Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!", cerró junto a un corazoncito rojo.

La primera foto de Julia, la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

A comienzos de junio de 2022, Isabel Macedo y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se convirtieron en padres de su segunda hija, Julia.

En su cuenta de Instagram, la modelo y actriz compartió, entonces, la primera foto de la niña.

En la postal, Julia está en brazos de su hermana, Belita.

"Ahora sí", escribió Macedo y agregó el emoji de un corazón.

La actriz también colgó una imagen, donde está sonriente con la niña recostada en su pecho.