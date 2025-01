Juan Pablo tuvo un ataque en Gran Hermano 2024 y debieron contenerlo

"Me quedé un poco caliente porque no era lo que esperaba. Yo estaba recibir noticia de mi perro y de mi pareja, pero no tiene nada que ver con eso", manifestó el muchacho.

En La noche de los ex mostraron que, después de la gala con Santiago del Moro, Juan Pablo quedó furioso y siguió despotricando en la habitación.

Sandra observó que su compañero estaba sacado e intentó contenerlo. "¿Qué pasó?", quiso saber. "Nada...¡Quiero matar a alguien!”, exclamó, indignado con los mensajes que recibió.

Llantos y revelaciones en Gran Hermano 2024: los participantes recibieron fuertes mensajes de sus familiares

El jueves, en Gran Hermano 2024 (Telefe), el conductor Santiago del Moro ingresó por primera vez a la casa y les llevó a los jugadores mensajes muy especiales de su familia.

Vestidos de gala, los jugadores cenaron con el presentador, quien les mostró dos palabras de parte de sus seres queridos. A Lourdes Ciccarone sus padres le mandaron "única" y "ganar".

Sofía 'Sopa' Buscio recibió las palabras "confianza" y "determinación". Luego, con Luciana Martínez llegó uno de los momentos más emotivos. La participante trans, que reveló su verdadera identidad de género dentro del reality, obtuvo: "creá" e "hija". Luciana rompió en llanto al escuchar que su madre "la aceptaba".

Por su parte, Claudio Di Lorenzo recibió "desconfiá" y "despertate", mientras que Sandra Priore, "bien" y "así". A Ulises Apóstolo le llegaron las palabras "fortaleza" y "éxito", y a Petrona Jerez, "quedate" y "apoyo".

A su vez, Chiara Mancuso, quien estuvo viviendo estos últimos días una decepción amorosa por parte de Giuliano Vaschetto, recibió las palabras "valorate" y "alejate".

Santiago Algorta obtuvo "fiera" y "auténtico", Nano, "cambio" y "atención", y Jenifer Lauría le llegaron las palabras "vamos" y "jugá". Juan Pablo De Vigili recibió "actitud" y "juego", y Brian Alberto, "grande" y "perseverá".

A Carlos Tocco le llegaron las palabras "gps" y "avivate", y a Martina Pereyra, "orgullo" y "graciosa". Katia 'La Tana' Fenocchio recibió "liberate" y "creá", y Luz Tito, "encaminada" y "auténtica".