Juana Repetto generó una polémica al revelar que hace helados de leche materna

“Salen helados de leche materna para esos dientes que se están haciendo sentir”, escribió en referencia a su bebé.

Juana mostró el proceso desde el inicio: en la primera imagen se la puede ver sacándose leche del pecho con un dispositivo, luego la mamadera y finalmente, el helado realizado en un molde. “Sale uno solito, a mucha honra”, aclaró por la cantidad.

La actriz dejó planteada la polémica en las redes: hubo quienes la apoyaron -como Paula Chaves- y otros que la criticaron mucho por parecerles algo de mal gusto.

Reina Reech habló del mito sobre el padre de Juana Repetto

Reina Reech estuvo como invitada al programa Debo decir, América, y consultada por Luis Novaresio se refirió al mito instalado hace unos años en la sociedad que indicaba que su hija, Juana Repetto, era hija de Ricardo Darín y no de Nicolás Repetto.

“No fue fácil. Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así. Sobre todo, a ella misma”, indicó Reina Reech sobre ese rumor que se instaló durante años en el medio.

Y amplió sobre el tema: “En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN! Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”.

En tanto, recordó que Ricardo Darín no se hizo problema por ese rumor: "Él se toma todo en joda. Estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y Ricardo estaba abajo. Un día entro y él estaba con Norma Aleandro. Me dice: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’. Porque Juana vivía ahí. Y yo le respondí: ‘Qué lindo, cariño...’. Él me explicó: ‘¡Todos saben que estoy hablando en joda!’. Y yo le respondí: ‘Bueno, sí, pero acá quedó como... (la duda)’. A mí me pareció perverso (el rumor). Una historia horrible”.

Y manifestó al respecto: “Debe ser horrible, supongo. Pero creo que también, cuando uno tiene certeza de saber quién es tu madre, sobre todo, sabe que no le va a mentir con una cosa así jamás. Mi hija no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo no le mentiría. Y la otra parte tampoco lo dejaría pasar”.