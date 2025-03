¡Jugadores asustados! Posible abandono en Gran Hermano 2024 tras el ingreso de Furia

Así las cosas, durante una charla en el parque de la casa, Luciana Martínez, Martina Pereyra, Luz Tito y Santiago "Tato" Algorta, expusieron su total descontento con el rumbo que tomó la competencia.

“Démosle el premio a ella y nos vamos... Pero con los comentarios que tiró, capaz vino a jugar un poco y se va. Es una desmotivación para nosotros. Este año, sabiendo todo, nos hace pi... Yo la veo re complicada”, disparó Martina en clara referencia a Furia.

Y mientras Tato coincidió con el comentario, Luciana y Luz optaron por alejarse de la ronda para evitar hacer algún comentario que las pudiese perjudicar. Pero lo cierto es que a medida que pasan las horas crece la incertidumbre sobre el posible abandono de Algorta y Pereyra, dos de los originales que han demostrado contar con un gran apoyo del público.

De ser así, la mayor preocupación para Telefe estaría en la decisión del uruguayo, quien se perfila como uno de los hasta ahora más sólidos candidatos para llegar a la gran final.

Furia ya tuvo su primera y fuerte pelea en Gran Hermano 2024: así fue el duro cruce con Eugenia

Claramente Juliana Scaglione ansiaba una revancha en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) tras su salida en la edición anterior a manos de Martín Ku. Así, gracias al Golden Ticket Furia volvió al juego este lunes y se huele que va por todo.

Así, luego de su entrada triunfal junto a Cariño, el reno de telgopor al que se aferró el año pasado, Juliana impactó a los participantes de la edición en curso y no titubeó en desafiar a Eugenia Ruiz.

“No le tengo miedo a nadie, y menos en mi casa”, deslizó picante la entrenadora mientras recorría la casa que la tuvo como protagonista excluyente un año atrás, lo que resonó fuerte en Eugenia quien no tuvo miedo alguno en enfrentarla.

“Ahora es mi casa, mami”, le respondió altiva Ruiz con un dejo de molestia por su presencia. “¡Ah, no sé! Creo que es la casa de los chicos primero”, retrucó inmediatamente Scaglione para remarcarle que ella no forma parte del plantel original de participantes. Pero Eugenia no se quedó atrás y se hizo valer al asegurar: “Ahora es mía también”.

En tanto, mientras continuaba su recorrido, Juliana no se movió de su postura e insistió picante: “No, no creo que sea tuya”. ¡Tremendo!