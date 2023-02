Julia Mengolini tras la condena a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Sentí compasión por las mamás de los 8 asesinos"

"Hace ya 3 años que odiamos en conjunto a “los rugbiers” que mataron a Fernando Báez Sosa. Ayer debería haber sido un día de alivio y sin embargo no se sintió así para mi. El juicio fue tomando una dimensión espectacular al calor del morbo mediático con la participación especial del inefable Burlando", comenzó su posteo en Instagram.

RUGBIERS-SIN-BARBIJOS.webp

"Cada día que pasaba odiabamos más a los rugbiers, a cada testimonio sentiamos más pena por la muerte de Fernando y fue creciendo la sed social de venganza. Entramos así -incluso los progresistas- en la lógica punitivista que nos propuso Blumberg (ayer presente en la lectura de la sentencia) hace ya muchos años y que devino en leyes penales cada vez más duras y en consecuencia fuera de escala: Si le damos perpetua a unos jóvenes que mataron a otro (asesinos horribles obviamente), ¿qué le queda a un genocida? La misma pena", siguió su análisis.

"¿Es raro, no? ¿Será esta una condena ejemplar? Ojalá el ejemplo devenga en que bajen los niveles de violencia en los boliches y no en que los jueces repartan perpetuas cada vez con más facilidad. Siempre sentí mucha pena por la mamá de Fernando. Ayer sentí compasión por las mamás de los 8 asesinos. Ellas van a morir y sus hijos van a seguir en la cárcel. Y ellos cuando salgan (si salen) no van a ser mejores. Ayer fue un día triste", cerró Julia Mengolini.

julia mengolini.jpg

La furia de Cinthia Fernández con Máximo Thomsen y los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La panelista Cinthia Fernández reaccionó desde las redes al ver el desmayo de Máximo Thomsen tras escuchar la sentencia a cadena perpetua en su contra por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"¿No eras machito afuera?", lanzó desde sus historias con un picante emoji y la imagen de Thomsen descompensado. Y luego apuntó contra los 15 años de prisión que le dieron a 3 de los condenados. "Sabor a poco", remarcó en la lista de los jóvenes que participaron del asesinato.