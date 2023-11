Juliana Díaz enfrentó los rumores de embarazo y reveló qué le pasó: "Estuve..."

“El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver”, agregó Rey. Por su parte, Cande Mazzone se comunicó con Maxi Guidici, el ex de Díaz, que se mostró preocupado con la idea de convertirse en padre del hijo de su ex pareja.

“No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? Ay, Dios mío. Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Por favor avísame si sabés algo porque no tengo ningún contacto”, le pidió el cordobés a la panelista.

Y ahora, PrimiciasYa habló con Juliana Díaz, desmintió esa versión y reveló qué le pasó: "¡Dios mio chicos! Todo lo que se armó por faltar a un solo ensayo. Estuve enferma, no me sentía bien ese día. Tuve gastroenteritis, ya estoy bien y este lunes retomamos los ensayos".

El contundente descargo de Juliana Díaz tras conocerse el violento video con Maxi Guidici

Se filtró un polémico video que mostraba una fuerte discusión entre Juliana Diaz y Maxi Guidici. A raíz de la repercusión que este material generó, la ex Gran Hermano decidió hacer un descargo en sus redes sociales y dio su versión acerca de lo sucedido.

"Paso por acá porque mucha gente me está escribiendo preocupada por el video que salió. Primero, vamos a lo menos importante, que es el video básicamente, creo que lo están dramatizando mucho diciendo que es un video violento y no se cuantas cosas. Yo no veo violencia, no veo puteadas, no veo golpes. Simplemente veo una discusión de pareja", aseguró la santafesina.

Y agregó: "Yo creo que cuando una discute con una persona, cuando tiene una pelea, justamente es una reacción la que tenemos. Entonces no vamos a discutir y pelear entre algodones, de la puerta de casa para adentro todos tenemos estas discusiones. Empecemos a desdramatizar".

Acto seguido, explicó que el video fue grabado de común acuerdo e hizo foco en que era algo privado. " Acá hay una gravedad que no se está sacando a la luz, y es que a mi me vulneran mis dispositivos y contraseñas para obtener material mío, íntimo", sentenció.

"Es un delito muy grave, cibernético, que gracias a Dios ya hace 15 días puse en marcha con la justicia. Se va a investigar, porque no puede venir cualquier persona y robar material de tu teléfono. Lo otro gravísimo también es que hubo extorciones y amenazas en vivo. Obviamente que la justicia me avala todo esto, hay una gravedad en todo lo que pasa y para mi no es el video", completó.