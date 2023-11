Tras faltar a los ensayos del Bailando 2023, Juliana Díaz desató los rumores de embarazo: los detalles

Embed

"El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver", reveló. Luego, los conductores Pampito y Guido Záffora intentaron comunicarse con la participante del Bailando 2023, sin embargo 'Tini' no respondió lo que levantó más sospechas.

Finalmente, Záffora pudo contactarse con la ex Gran Hermano y ella negó su embarazo: "Fue un solo ensayo que no hicimos, pero la producción está avisada. Retomamos el lunes. Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis".

Antes, Juliana, había escrito desde Twitter: "Holis, como sabrán ando súper enferma. Hoy estoy un poquito mejor así que tipo tardecita hacemos vivo, porque después me cagan a pedos que no subo ni historias. Y de paso me hacen compañía".

Embed

El contundente descargo de Juliana Díaz tras conocerse el violento video con Maxi Guidici

Se filtró un polémico video que mostraba una fuerte discusión entre Juliana Diaz y Maxi Guidici. A raíz de la repercusión que este material generó, la ex Gran Hermano decidió hacer un descargo en sus redes sociales y dio su versión acerca de lo sucedido.

"Paso por acá porque mucha gente me está escribiendo preocupada por el video que salió. Primero, vamos a lo menos importante, que es el video básicamente, creo que lo están dramatizando mucho diciendo que es un video violento y no se cuantas cosas. Yo no veo violencia, no veo puteadas, no veo golpes. Simplemente veo una discusión de pareja", aseguró la santafesina.

Y agregó: "Yo creo que cuando una discute con una persona, cuando tiene una pelea, justamente es una reacción la que tenemos. Entonces no vamos a discutir y pelear entre algodones, de la puerta de casa para adentro todos tenemos estas discusiones. Empecemos a desdramatizar".

Juliana Diaz

Acto seguido, explicó que el video fue grabado de común acuerdo e hizo foco en que era algo privado. "Acá hay una gravedad que no se está sacando a la luz, y es que a mi me vulneran mis dispositivos y contraseñas para obtener material mío, íntimo", sentenció.

"Es un delito muy grave, cibernético, que gracias a Dios ya hace 15 días puse en marcha con la justicia. Se va a investigar, porque no puede venir cualquier persona y robar material de tu teléfono. Lo otro gravísimo también es que hubo extorciones y amenazas en vivo. Obviamente que la justicia me avala todo esto, hay una gravedad en todo lo que pasa y para mi no es el video", completó.