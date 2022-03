Julieta Nair Calvo fue mamá y presentó a Valentino con un video del parto

“Y deberás amar/amar, amar hasta morir/ y deberás crecer/ sabiendo reír y llorar/ la lluvia borra la maldad/ y lava todas las heridas de tu alma/ de tí saldrá la luz/ tan sólo así serás feliz”, escribió en Instagram, un fragmento de Quedándote o yéndote de Luis Alberto Spinetta.

“La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores. Gracias nos queda chico”, añadió la actriz, junto a las emotivas imágenes del nacimiento de su bebé.

Además, le dedicó palabras de amor a su pareja. “Y a vos mi amo, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento me las quedo tatuadas en el corazón”.

“Ahora sí: somos mucho más que dos. Bienvenido, Valentino”, cerró Julieta Nair Calvo, a pura emoción.

El duro momento que le toca vivir a Julieta Nair Calvo en medio de su embarazo

Julieta Nair Calvo, mientras transita su primer embarazo con Andrés Rolando, le toca vivir un difícil momento al estar sin luz.

Desde hace cinco días, a la actriz, que con su pareja tendrá un varoncito, la dejaron sin servicio y está desesperada.

Al notar que sus reclamos parecen no llegar a la empresa que debería proporcionarle energía, Julieta hizo un duro descargo vía Twitter.

"¿Alguien de Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá pero necesito una solución", arrojó Julieta Nair Calvo.