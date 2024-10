Julieta Poggio cruzó a Coti Romero y ventiló qué pasó en el bautismo de las hijas de Daniela Celis

Pese a la información que dio Laura Ubfal, Coti desmintió todo. "No la soporto... a esa señora. Las cosas que inventó. La pasamos increíble todos", aseguró la correntina.

Sin embargo, en una nota con Nuevas Tardes, Julieta Poggio blanqueó que no fue nada cómodo compartir el bautismo con Coti.

"Había una vibra un poquito cortada. A veces las cosas no fluyen", afirmó la ex Gran Hermano.

"Intenté acercarme a ella, pero no me sale ser falsa. Quedaron cosas del pasado. No me puedo olvidar cómo habló de mí o de Dani", agregó.

Al finalizar, Julieta fue contundente cuando le preguntaron si compartiría un trabajo con Coti. "Hoy no laburaría con ella", sentenció.

Embed

Coti Romero contó la verdad sobre el momento de tensión en el bautismo de las hijas de Daniela Celis

Luego del bautismo de Laia y Aimé, las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis, empezó a circular un fuerte rumor que indicaba que hubo un clima de tensión en el evento.

Según publicó Laura Ubfal en su sitio web, Nacho Castañares -padrino de las gemelas- fue con su pareja, Coti Romero, pero no habría sido invitada de forma oficial por los padres de la niña.

De hecho, de acuerdo con la información que dio al periodista, Nacho y Coti estaban alejados del resto de los ex Gran Hermano que asistieron al bautismo: Julieta Poggio, Ariel Ansaldo, Alfa y Marcos Ginocchio.

Ante esta versión, en una nota con Guido Záffora en el back del Cantando 2024, la correntina desmintió a la panelista de Intrusos. "No la soporto... a esa señora. Las cosas que inventó. La pasamos increíble todos", disparó, señalando a Laura Ubfal.

"Todo estuvo bien. La única mala onda que hubo fue entre Ariel (Ansaldo) y Alfa porque no se soportan", agregó.

Al finalizar, Coti remarcó que tiene la mejor con Daniela y mostró una grabación que le compartió la mamá de Laia y Aimé. "Me mandó un video de las nenas jugando con el regalo que les llevamos", cerró.