Julieta Poggio fulminó al ex Gran Hermano Agustín Guardis: "Me da asco"

"Todo mal, medio medio no... tipo la peor, la peor. Lo veo y no lo saludo, la verdad que Agustín... ay no, no", lanzó la influencer ante la pregunta de La faraona sobre el exjugador.

Embed

"Creo que mi papá es el que menos lo quiere de todos. Fue muy fuerte. Imaginate para mi papá ver todas las cosas que decía", reveló la bailarina

Ahí, Martín le preguntó si hubo alguna charla con Agustín. "Ni en pedo hubo charla. Me parece... asco, me da asco todas las cosas que dijo sobre mí. Vi un compilado de las cosas que decía, no lo podía creer yo", sostuvo Poggio remarcando que no hay vuelta atrás.

Julieta Poggio.jpg

El Conejo le pidió volver a Coti Romero y ella le respondió con una dura advertencia sobre Julieta Poggio

Tras la separación de Coti Romero y Alexis 'El Conejo' Quiroga se supo el motivo de la ruptura. Según trascendió, la ex participante de Gran Hermano 2022 era muy celosa con el cordobés.

Maxi Guidici, otro de los exjugadores de la casa más famosa del país, había detallado en Mañanísima sobre la personalidad de Coti: “Es celosa, no sé hasta qué punto, cada pareja es un mundo".

Ahora, el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, respondió a través de una historia de Instagram una pregunta de un seguidor que quería saber cuáles eran las condiciones que había puesto la correntina para reconciliarse con su ex.

ANGEL DE BRITO COTI .jpg

"Entre los requisitos está que El Conejo ignore a sus enemigas mediáticas, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig", publicó Ángel de Brito.

Por su parte, Coti, había subido hace unos días un video en su cuenta de Tik Tok en el que se escuchaba un mensaje motivacional, con un claro palito para su ex. "El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo", decía el audio.