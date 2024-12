Julieta Poggio mostró las impactantes heridas que le dejó un terrible accidente

“Hoy se cumple un año de mi accidente en el barco y nunca mostré realmente lo que me pasó! Me caí al agua de noche y estuve con un moretón enorme todo el verano”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Julieta Poggio accidente en un barco

Acto seguido, posteó una imagen donde se podía ver su ojo completamente hinchado, de color morado, y con cortes a su alrededor, por los cuales recibió puntos luego del impacto.

“Realmente fue muy grave y agradezco que no haya tenido un final peor porque las fiestas en los barcos son realmente peligrosas", reflexionó y luego mostró las cicatrices que le quedaron a día de hoy.

Julieta poggio accidente en un barco 2

Julieta Poggio se quebró al hablar de las críticas que recibe por su relación abierta

Hace unos meses Julieta Poggio blanqueó estar en una relación abierta con Fabrizio Maida, y desde aquel momento recibió distintos cuestionamientos acerca de su forma de vivir su intimidad.

Cansada de todas estas críticas, en el último programa de streaming de Rumis (La Casa) la influencer decidió tomarse unos minutos para hacer un descargo y terminó quebrada al hablar de la situación.

“Yo no soy de engancharme con los chats, pero hoy están bastante pesados con el tema de mi relación abierta con Pancho y les quiero decir... ¿Ustedes qué saben? ¿Qué dicen que yo no estoy enamorada?”, manifestó.

Además, enumeró ciertos aspectos de su relación y siguió: "¿Qué saben cómo soy yo con mi novio? Las cosas que nos decimos, cómo me entiende y me acompaña, los momentos que compartimos juntos. Para mi es la persona más importante que tengo".

“Es muy feo que me juzguen, yo me abro acá con ustedes porque me gusta dar mi opiniones. Estoy muy sensible, pero me están juzgando mucho y nada...", reconoció con la voz quebrada y los ojos llorosos.