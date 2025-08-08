Julieta Prandi se descompensó en los alegatos del juicio a Claudio Contardi y debió ser asistida por médicos

Este viernes, el fiscal del juicio Cristian Fabio pidió 20 años de cárcel para Claudio Contardi y su inmediata detención. Por su parte, Javier Baños y Fernando Burlando, abogados de Prandi, solicitaron al Tribunal que se aplique la máxima pena: 50 años de prisión. En tanto, la defensa del empresario pidió su absolución o en caso de condena, una pena mínima.

La lectura de la resolución del juicio será el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Los abogados de la modelo solicitaron la detención inmediata de Claudio Contardi para que llegue a esa fecha en esa condición pero esto fue rechazado por la Justicia por lo que seguirá libre hasta esa fecha.

Emanuel Ortega, novio de Julieta Prandi, durísimo con Claudio Contardi: "Personas que no tendrían que haber nacido"

En diálogo con el ciclo A la Barbarossa (Telefe) la actual pareja de Julieta Prandi, Emanuel Ortega, relató el drama que vivió su novia en el pasado con Claudio Contardi y cómo repercutió en su vida familiar actual.

"Conocí a dos criaturas hermosas pero casi tan rotas como ella y había que ver a esos niños con el temor que vivían y el daño que tenían hecho", indicó el cantante.

“Es un tema que tiene un hecho puntual que se está tratando en este juicio pero el daño que ha sufrido Julieta y toda su familia va mucho más allá”, agregó contundente.

Y fue categórico al definir a Claudio Contardi: "Este individuo, no se puede llamarlo persona ni ser humano, es una cosa, el daño que ha hecho es inimaginable. Y créanme que por pudor hay muchas cosas que ella no ha contado. Pero esta persona no puede seguir caminando por ahí, libre, como cualquiera de nosotros”.

Georgina Barbarossa le remarcó que el fiscal del juicio pidió 20 años de cárcel para Contardi a lo que Emanuel Ortega reaccionó fuerte: "Es poco. Es muy feo lo que voy a decir, pero estas son personas que no tendrían que haber nacido”.

"Lo hablé mucho con Julieta la importancia que se haya visibilizado su caso aunque haya sido muy incómodo. Ella por suerte tiene muchísimo más para dar y es una mujer talentosa, hermosa en todo sentido y esto no la define, queremos que este caso sirva de verdad", concluyó el artista sobre la valentía y coraje de su pareja.