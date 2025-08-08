El estremecedor testimonio del amigo de Julieta Prandi sobre su calvario con Claudio Contardi: "Estuvo 16 años en..."

Embed

Asimismo, en diálogo con Sergio Lapegüe y su equipo, Sebastián se refirió al grado de aislamiento y manipulación al que su amiga había sido sometida: “Perdíamos el rastro durante días. Ella cambiaba de línea porque él se lo exigía. Yo empecé a hablarle en código, por si él escuchaba. Presencialmente era otra, se abría. Por mensaje, se volvía distante”.

“La violencia de género que ella sufrió era silenciosa. Seguía trabajando, radiante, pero con la mirada te pedía auxilio. No podía decirlo. Nadie lo podía imaginar”, continuó recordando los aterradores años de Julieta al lado de Contardi.

En tanto, sobre el momento en que por fin su amiga logró salir de aquella relación, Sebastián detalló que "se fue sin nada. Estaba fundida, quebrada, no tenía ni para alimentar a sus hijos. No exagero cuando digo que no sabía cómo manejarse en el mundo. Estuvo 16 años en cautiverio. No sabía cómo vincularse con los amigos”.

“Como amigo de Juli, hay una justicia que va más allá de los tribunales: es la paz que ella tiene hoy. Volvió a enamorarse, no está sola, se volvió a encontrar con la felicidad. Creo que el presente de hoy, hace que no duela tanto ese pasado", concluyó sensibilizado y más firme que nunca apoyando a su querida amiga.

Habla Sebastián, el amigo de Julieta Prandi - captura Lape Club Social Informativo

Ana Paula Dutil apoyó públicamente a Julieta Prandi en medio del juicio contra Claudio Contardi

En plena instancia judicial contra Claudio Contardi por abuso sexual, Ana Paula Dutil expresó su total respaldo a Julieta Prandi, actual pareja de su exmarido, Emanuel Ortega.

Dutil y Ortega estuvieron juntos más de veinte años y se separaron en 2018. Tienen dos hijos en común, India y Bautista. En diálogo con Desayuno Americano (América TV), la exmodelo destacó la calidez humana de Prandi y su compromiso con la familia ensamblada que conforman.

“Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta. La conozco a través de ellos, y todo lo que puedo decir es lo que me transmiten mis hijos: que es una excelente persona, que se desvive por ellos”, señaló.

Dutil remarcó que no está involucrada directamente en la causa contra Contardi: “Conozco lo mismo que todos por los medios”. Así como sobre la relación que logró construir con Prandi, explicó: “Fue un trabajo de todos: ella, Emanuel, sus hijos y los míos. Entendimos que vamos a ser familia para toda la vida. Desde mi lugar de mujer y madre, deseo que esto termine para ella”.

Embed

Conmovida, expresó su deseo de que el proceso judicial marque un antes y un después para la modelo: “Sé que la herida va a estar siempre, pero quiero que la Justicia realmente haga su trabajo y que ella pueda empezar a escribir su nueva historia”.

Dutil también relató un gesto reciente que tuvo Prandi con su hija: “El fin de semana pasado cumplió años y Julieta me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La admiro profundamente y deseo que se haga Justicia. La Justicia es lenta en nuestro país, y así como ella, hay muchas mujeres que pasan o pasaron por lo mismo”.

Además, contó que leyó el libro autobiográfico de Prandi: “Lo compré porque me interesaba saber. Somos una familia ensamblada y compartimos bastante. Es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo. No soy su amiga, pero a través de mis hijos la quiero, es así”.

Por último, reveló el mensaje que le envió a la modelo al iniciarse el juicio: “Le escribí y le dije: la Justicia va a hacer Justicia, y así será”.