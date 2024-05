Virginia explotó contra Furia y defendió a Delfina en Gran Hermano: "A mi hija no le vas a decir..."

Virginia, que estaba al lado, le preguntó a su hija qué fue lo que le dijo. “Yo me reí porque me gusta la música”, explicó Delfina. Y le contestó a la rapada: “Yo sonrío siempre, Juli. Si vos no querés sonreírle a la gente, no le sonrías”.

Ahí, la comediante le pidió a Furia que “no sea perseguida”. “Mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo, quedate tranquila”, le remarcó.

“Ya vas a empezar a hacer quilombo porque tenés ganas. Si a vos te dio por las pelotas que se quede porque no te cae bien, jodete, bol... No te la agarres con mi hija, es lo único que te digo, ojito”, le advirtió Vir a Furia.

Luego, la platense, en vez de dejar la discusión en stand by, le gritó a la doble de riesgo: “Ojo con meterte con mi hija que es lo único que me falta. No me rompás más los huevos y dejá de hablar pelot…, porque lo que pasó fue que te dio por las pelotas que mi hija se quede y que nos quedemos. Vos sos la única que te enroscás. Sos una enroscada”.

Juliana le retrucó que no es “enroscada”, que “es inteligente”, y que “siente cuando le cae mal a alguien”. “Vos a veces de inteligente no tenés nada”, disparó enojadísima Virginia ante de pegar un portazo en la habitación.

Sin embargo, el enfrentamiendo no quedó ahí y más tarde las jugadoras volvieron a cruzarse.“A mi hija no la vas a bardear al pedo ni le vas a decir pelot…”, se enfureció Demo. Furia la mandó a "freír churros" y la rubia, sin filtro, expresó: “Vos le cag… la vida a todo el planeta y a mi hija no quiero que se la cag…”.

“Aguantatela si querés los 70 millones. Si te jode, que te joda. Si a tu hija no le gusta lo que le dije, me chupa un...”, le contestó con todo Scaglione.

Gran Hermano: Furia le pegó una patada a Arturo y piden su expulsión inmediata

La situación del perro Arturo en la casa de Gran Hermano (Telefe) se vuelve cada vez más preocupante para los fanáticos y esta vez un accionar de la participante Furia causó total repudio en las redes sociales.

Todo sucedió mientras los jugadores realizaban una actividad este lunes. Durante la misma, hubo un momento en el que Juliana corrió por el pasillo de la casa para alcanzar el micrófono, y Arturo salió disparado detrás de ella.

En medio de la euforia y los gritos por el juego, el animal comenzó a saltar encima de ella pero la entrenadora reaccionó dándole rodillazo y una patada para apartarlo de su camino.

De forma inmediata, este video se volvió viral en las redes generando un enorme revuelo y los televidentes comentaron la situación exigiendo una sanción, y en los peores casos, su inminente expulsión.

"¿Se puede pedir expulsión ? Digo porque ya está re mil sancionada", "Esto es maltrato animal, no sé cuál es el puto límite para que la saquen", "Esto no solo amerita expulsión, es un delito el maltrato animal", "#FuriaeExpulsada", "Era lo único que le faltaba, ya pasó límites", expresaron.