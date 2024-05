La bronca de la hermana de Furia tras la polémica con Arturo en Gran Hermano: "Quieren destruir su imagen"

En medio de todo el revuelo, Coy Scaglione, la hermana de Juliana, se expresó al respecto y apuntó contra quienes acusan a Furia de haber sido violenta.

Furia le pega a Arturo

"Le he pedido amablemente a la ONG de perritos, de dónde llegó Arturo, que no use la imagen o video fake que circula el cual armaron para dejar como violenta a Furia y no lo bajan. ¿Será que necesitan repercusión? ¿Les parece justo acusar a una persona que no es violenta ni agresiva con los animales solo para que su cuenta tenga repercusión?", expresó en su chat difusión de Instagram.

Luego apuntó contra ellos y sentenció: "Realmente ya dudo de que esa ONG cuide a los animales. Literalmente lo único que quieren es destruir la imagen de una persona que brilla en un reality ensuciando de una manera horrible. Y es la segunda vez que lo hacen".

"Les pido que bajen la publicación y me dejan el mensaje en visto. Nadie se comunicó conmigo pidiendo disculpas. Les pido encarecidamente que no consuman noticias falsas. Furia jamás golpeó a Arturo ni lo haría con ningún animal", concluyó en defensa de su hermana.

comunicado de Coy sobre Furia y Arturo

Gran Hermano: Furia le pegó una patada a Arturo y piden su expulsión inmediata

La situación del perro Arturo en la casa de Gran Hermano (Telefe) se vuelve cada vez más preocupante para los fanáticos y esta vez un accionar de la participante Furia causó total repudio en las redes sociales.

Todo sucedió mientras los jugadores realizaban una actividad este lunes. Durante la misma, hubo un momento en el que Juliana corrió por el pasillo de la casa para alcanzar el micrófono, y Arturo salió disparado detrás de ella.

En medio de la euforia y los gritos por el juego, el animal comenzó a saltar encima de ella pero la entrenadora reaccionó dándole rodillazo y una patada para apartarlo de su camino.

De forma inmediata, este video se volvió viral en las redes generando un enorme revuelo y los televidentes comentaron la situación exigiendo una sanción, y en los peores casos, su inminente expulsión.

"¿Se puede pedir expulsión ? Digo porque ya está re mil sancionada", "Esto es maltrato animal, no sé cuál es el puto límite para que la saquen", "Esto no solo amerita expulsión, es un delito el maltrato animal", "#FuriaeExpulsada", "Era lo único que le faltaba, ya pasó límites", expresaron.