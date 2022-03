Karina Jelinek confirmó la noticia más esperada con una sugerente foto

Previo a eso, la modelo probó unas máscaras que dijo que iban a ser para la celebración de su cumpleaños 41 que será el 22 de marzo.

El tema es que muchos dudaron de que fuera su vientre el que lleva el bebé ya que su idea era ser madre a través de alquilar un vientre en los Estados Unidos.

jelinek.jpg Jelinek mostró su vientre inflado; ¿Embarazo?

Karina Jelinek llevó a la Justicia al hombre que la estafó

Karina Jelinek le habría dado los ahorros de toda su vida a un hombre, de nombre José Luis, al que consideraba como su padre. El mismo los habría utilizado, según trascendió, para hacer una inversión que salió mal.

La suma en cuestión serían unos 200 mil dólares que la modelo guardó en la caja de seguridad de esta persona de confianza y desaparecieron.

En el programa Nosotros a la mañana, El Trece, Karina Jelinek explicó en charla con el periodista Ariel Wolman, que tiene tiene dos documentos firmados por la persona que se niega a devolverle el dinero

Por este motivo, Karina Jelinek llevó el tema a la Justicia. Se trata de la causa 5076/2022 ya está en el juzgado nacional en lo criminal y correccional número 43 en la fiscalía nacional en lo criminal y correccional número 21, según detalló Ana Rosenfeld, abogada de la modelo.

“El hombre, de nombre José Luis, era como un padre para mí. Tenía relación diaria de amistad y confianza, me estafó. Ahora me estoy dando cuenta que en realidad no era la persona que yo creía”, señaló Karina Jelinek a través de un mensaje de WhatsApp.

“Mi mayor miedo era que no tenga mi plata, la cual le di para que guarde en su caja fuerte porque yo no tengo. Y resulta que no solo no tiene mi plata sino que está inventando que yo le debo a él”, continuó la modelo con su relato.

Y aseguró: “Junto con el papel que certifica ante escribano público que yo le entregué el dinero para ser puesto en la caja de seguridad, tengo otro que él firmó cuando yo me cansé de esperarlo y reclamarle de forma informal mi dinero”.

“Ahí el puso su firma reconociendo que me debe esa plata y que se la estoy pidiendo, así que no sé qué dice ahora ni qué clase de defenderse es ella. Estoy esperando que presente esos papeles que dice que tiene en la Justicia”, aseguró la ex de Leonardo Fariña.

Y cerró: “Él varias veces se ofreció para dármelo en cuotas, pero nunca cumplió. Él no podía tocar mi plata, está detallado en el documento que firmamos que simplemente era para guardarla”.