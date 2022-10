Karina la Princesita confesó su estado sentimental: "Me estoy viendo con un ex"

image.png

“Salimos, no es que nos escondemos. El dice ´mi novia´… creo que volví pero no lo hablé”, dijo la ex de El Polaco al pensar un poco más en cómo están las cosas hoy con el cantante.

Karina y Nicolás habían confirmado su separación a inicios de junio y luego se los volvió a ver juntos en cumpleaños de 15 de Sol, la hija que tuvo con El Polaco. Ahora confirmó que se estaban frecuentando pero sin título.

La reacción de Karina La Princesita cuando le preguntaron si Mauro Icardi estará en ¿Quién es la máscara?

Hace unos días, Mauro Icardi vino en un viaje relámpago a Buenos Aires. El jugador se tomó un vuelo desde Turquía, aterrizó en Ezeiza y, según trascendió, lo hizo para intentar recomponer su relación con Wanda Nara.

Sin embargo, Yanina Latorre y Fernanda Iglesias dieron a conocer una información en LAM, que puso al descubierto cual habría sido el verdadero motivo del viaje fugaz del futbolista.

“Hace un ratito, leí en la revista Gente que Mauro Icardi vino a grabar La Máscara”, contó Iglesias del programa de Ángel de Brito en América TV.

“Claro, yo estoy convencida de que vino a eso”, añadió Yanina. “Les arruinamos el pastel cuando nos esteramos que él estaba acá, vino dos días nomás”, indicó la rubia.