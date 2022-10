¿Era todo mentira? La verdad del viaje de Mauro Icardi y una aparición juntos en televisión que cambiaría la historia

“Claro, yo estoy convencida de que vino a eso”, añadió Yanina. “Les arruinamos el pastel cuando nos esteramos que él estaba acá, vino dos días nomás”, indicó.

Sin embargo, esta hipótesis plantea que Icardi vino al país para convencer a la madre de sus hijas de no continuar con los papeles de divorcio. Así fue explicado por Guido Záffora, en Es por Ahí: “Rosenfeld llega más tarde. Ella es la que intenta persuadir a Icardi con que no era el lugar, no era el momento y era temprano a la mañana, para que revea la situación. Es ahí cuando Wanda decide irse a su casa de Santa Bárbara”.

Mauro Icardi no quiere firmar el divorcio con Wanda Nara

“Ella le dice ‘quédate acá en el Chateau Libertador y yo me voy’. Hay otras versiones que dicen que fue un escándalo ahí, que hubo gritos, pero a mí no me consta. Pero que hubo un levantamiento de voz de Icardi”, sumó.

“Wanda está triste, no la está pasando bien. Siente que es una separación y tiene que velar de alguna manera por sus hijas y por sus hijos porque también están los hijos de Maxi”, detalló.

“Le cuesta la separación porque ella tiene un afecto incondicional por Mauro. Ella hizo todo para que él tenga este contrato con el Galatasaray”, confirmó el periodista. “Icardi está intenso porque no quiere firmar el divorcio, no quiere firmar el papel de divorcio y eso a Wanda la tiene preocupada”, concluyó.