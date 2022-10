La reacción de Karina La Princesita cuando le preguntaron si Mauro Icardi estará en ¿Quién es la máscara?

wanda-nara-mauro-icardi.jpg

“Hace un ratito, leí en la revista Gente que Mauro Icardi vino a grabar La Máscara”, contó Iglesias del programa de Ángel de Brito en América TV.

“Claro, yo estoy convencida de que vino a eso”, añadió Yanina. “Les arruinamos el pastel cuando nos esteramos que él estaba acá, vino dos días nomás”, indicó la rubia.

Karina La Princesita y su llamativa reacción cuando le preguntaron si Mauro Icardi estará en ¿Quién es la máscara?

Este martes, una nota con Intrusos (América TV), a Karina La Princesita le consultaron sobre la participación de Mauro Icardi en ¿Quién es la máscara?, el programa de Natalia Oreiro en Telefe.

"¿Cómo fue la visita de Mauro en Quién es la máscara?", le consultó el cronista. "¿Mauro? Ay, no estoy enterada de nada", fue la llamativa respuesta de la intérprete de Con la misma moneada.

Karina aclaró que el jugador no estará en el programa, pese a las versiones que corrieron. "En la máscara no estuvo... va yo no lo vi", sentenció la figura de la cumbia.