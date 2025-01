Katia entró en crisis en Gran Hermano 2024 y tuvieron que contenerla

La morocha no demoró en encarar a La Tana y se armó una fuerte discusión.

"Es canelón es mío!", le planteó Chiara."No sabía, bolu...!", le contestó La Tana. "Tenés que preguntar de quiénes son las cosas!", le remarcó su compañera. "Pensé que ese era el mío!", retrucó la rubia.

Después del cruce en la cocina, Katia terminó indignada en la habitación. "¿Tanto problema con un canelón de m...? Siento que me excluyen... me siento sapo de otro pozo", exclamó, sumamente angustiada.

Finalmente, Petrona Jerez se acercó para intentar consolar a La Tana. "Desde que llegué me tiene en la mirada... es conmigo! No me voy a callar más!", sostuvo la chica de La Matanza, visiblemente incómoda.

Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano 2024 por su comportamiento

Semanas atrás, Keila Sosa abandonó la casa de Gran Hermano 2024 y, tras su salida, fue duramente cuestionada por haber sido una "planta" en el reality de Telefe.

"Yo entré con todo, pero me empezaron a dar ansiedad y ataques de pánico", expresó la chica de Tigre ante las criticas que recibió por no mostrar compromiso con el juego.

A los pocos días, Katia La Tana Fenocchio ingresó a Gran Hermano 2024 en reemplazo de Keila. Tuvo una entrada triunfal: lo hizo arriba de su moto y escoltada por sus amigos hasta la puerta de los estudios de Telefe.

La chica de La Matanza entró con mucha fuerza y la promesa de dar show. Sin embargo, con el correr de los días, su energía se fue apagando.

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó un video de La Tana junto a sus compañeros. Los chicos tenían que hacer una coreografía. En todo mometno, ella está con muy pocas ganas y eso podría llevarla a dejar el reality.

De hecho, algunos fans del programa piden que sea expulsada del juego, tal como ocurrió con Keila Sosa.