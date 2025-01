Kitty Locane se prepara para cumplir un nuevo sueño: "Amo la música"

En diálogo con este portal, Kitty destacó sobre este nuevo espectáculo: "Estamos muy contentos con esta obra, comenzamos el 2 de enero y ya llenamos el primer día, nos fue muy bien. En esta obra todos nos llevamos muy bien y todas las temporadas son diferentes, el público siempre se renueva".

"Yo venía de una obra que era totalmente diferente a lo que es esta comedia, hacíamos transiciones y nuestro director Charly Nieto nos decía que era una obra sin transiciones que es dinámica, la disfrutamos muchísimo, todas las funciones son distintas", indicó.

Con respecto a la obra que hizo el año pasado, dijo: "El plan es una obra maravillosa pero diferente, tocaba más el lado de la emoción del sentimiento desde el amor de ambas partes, de ayudas psicológicas y la gente se prendió un montón, se identificaba y se emocionaba".

"El plan es una obra que me gustó muchísimo, la volvería a hacer, la respuesta del público me encantaba. Después otra obra que me gustó mucho es Soy tu ángel, era una comedia romántica y dramática, otra obra que fue un éxito fue Pato a la naranja", señaló haciendo un repaso de las obras que hizo en estos últimos años.

Sobre si tiene una cábala antes de salir a escena, reveló: "Mi cábala es hacer casi todo igual, de la misma forma, me visto en el momento justo. Hacemos exactamente igual todo, la forma de vestirme y no me puede faltar el caramelo antes de entrar a escena".

Luego, sobre su profesión resaltó que "soy una persona que disfruta de un montón de detalles, todo ya es un disfrute trabajar de lo que te gusta, tener trabajo, vivir el día a día, venir acá a Mardel..."

Por último, adelantó que este año le gustaría cumplir el sueño de lanzarse como cantante: "Hay algunos proyectos musicales como cantante. Me gusta producir, escribir... Escucho de todo, amo la música y ojalá se pueda concretar este año. Estoy estudiando canto, ya para cuando termine la temporada veremos cómo van esos proyectos en la calle Corrientes, ver si vuelve el infantil, a la gente le gustó mucho".