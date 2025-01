L-Gante contó que pasó en el reencuentro con Wanda Nara y sorprendió con su confesión: "La llama..."

"Tuve un reencuentro, Wanda me fue a ver a un show en Zona Norte. Yo ando bien, tener un momento de buen trato, nos extrañamos, unas caricitas... Bien", dijo Elian Valenzuela.

"Nunca se perdió nada, la llama sigue encendida", reconoció el artista desde Mar del Plata. Y sobre la separación de la mediática, reconoció: "Necesitaba relajar un poco".

"En lo familiar no me gusta meterme. Le deseo lo mejor, si se crean parejas nuevas que sean fuertes. Yo en la mía mientras tanto", opinó del escándalo entre Suárez, Icardi y Nara.

Sobre cómo notó a Wanda, L-Gante observó: "La veo bien, relax y bastante despierta, disfrutando de sus hijos".

Y remarcó sobre su relación con la conductora: "De a poquito nos vamos asomando con lo nuestro. Sé que el vínculo nuestro es bastante fuerte y para romper se necesita un gran problema o algo mayor. No nos vamos a pelear por boludeces".

L-Gante contó que casi se cruza con la China Suárez y Mauro Icardi el viernes en una popular fiesta en La Feliz: "Iba a ir a la Bresh, yo lo saludaría, zarpado no me sentiría, problema no hay. Le deseo lo mejor".

El inesperado gesto de L-Gante con China Suárez y Mauro Icardi que traiciona a Wanda Nara

Si bien L-Gante aseguró en los últimos días que con su ex novia Wanda Nara “está todo bien”, un gesto suyo en redes sociales parece haber encendido nuevamente las especulaciones.

El cantante de cumbia 420 sorprendió al darle “me gusta” a una publicación que mostraba a la China Suárez y Mauro Icardi juntos en la fiesta Bresh del fin de semana, en Mar del Plata.

La publicación retrataba a la actriz y al futbolista disfrutando de la famosa fiesta luego de que la China cumpliera compromisos laborales en un evento de una reconocida marca de cerveza.

El sorpresivo “like” de L-Gante fue interpretado por muchos como una posible provocación hacia Wanda Nara, con quien ha tenido una mediática relación en el último tiempo.