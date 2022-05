L-Gante, sin filtro: se metió en la polémica con Tini Stoessel

¿Qué paso? "L-Gante pidió una play y una tele en su camarín. No se lo dieron y se enojo. #LAM", detallaron desde @elejercitodelam.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1528485116280020992 Ayer @Lgante_keloke fue con la peor de las ondas al show de @tinistoessel.



¿Qué paso?

Pidió un play y una tele en su camarin. No se lo dieron. L-Gante se enojo. #LAM pic.twitter.com/vdQyGzIcJs — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 22, 2022

Pero eso no fue todo. Muchos de los presentes quedaron asombrados con una actitud del cantante, que se retiró de una forma extraña del escenario.

L-Gante se fue antes de terminar de cantar el tema.

Tini lo miró de arriba a abajo, en actitud de cuestionamiento, pero terminó de cantar como si nada hubiese pasado.

La palabra de L-Gante tras el revuelo por el show de Tini Stoessel.

Ante el escándalo que se armó por cómo se fue del escenario en el show de Tini Stoessel, L-Gante habló al respecto en un vivo en su cuenta de Instagram.

"Me fui cinco segundos de que termine el tema porque Tini seguía con otro tema muy pegadito", fueron los dichos del referente de la cumbia 420.

L-Gante no evitó hacer mención al escándalo. "¿La gente dice que se vio raro no?", señaló y, enseguida, aclaró: "Las cámaras no tomaron cunado yo me bajé del lugar ese elevado, mientras me despedía".

El artista remarcó que saludó a su colega. "Yo dije: 'Gracias Tini por la invitación'. No fue nada raro", sentenció.