Las fotos de L-Gante junto a su novia e hija en el estreno de la película que marca su debut como actor

Allí lo esperaban para dar comienzo a la función desde los protagonistas y el resto del elenco, entre quienes se destaca Daniel Aráoz, hasta la mismísima Moria Casán junto a su pareja Fernando Galmarini.

Así, tras saludar a todos los presentes y con un enorme balde de pochoclo, el cantante ingresó a la sala donde se proyectó la cinta que llegará a los cines este jueves 19 de mayo.

FOTOS: MATÍAS SOUTO.

L-Gante volvió al país y festejó a lo grande en su nueva casa

En pleno auge de su cumbia 420, L-Gante vive el mejor momento de su carrera artística por lo que no dejó pasar la oportunidad de abrir nuevos mercados. Es así que entre fines de marzo y comienzos de este mes el cantante urbano hizo varias presentaciones en México, donde pasó en solitario la llegada de sus 22 años el pasado 5 de abril. Por eso, ni bien regresó a la Argentina lo primero que hizo fue organizar un gran festejo.

Pero el festejo que organizó junto a su pareja, Tamara Báez, fue por partida doble. Porque no solamente el cantante celebró su nueva vuelta al sol sino que también inauguró oficialmente la casa que venía construyendo desde hace varios meses.

Fue a través de sus historias de Instagram donde L-Gante y la mamá de Jamaica compartieron algunas imágenes del multitudinario festejo en la flamante propiedad de, nada más y nada menos, tres pisos ubicada en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

Allí pudo verse cómo sus amigos de toda la vida bailaron al ritmo de la cumbia 420, donde no faltó una gran variedad de comida y bebida en una pista improvisada en el jardín de la propiedad, con luces bolicheras incluidas. Y como no podía ser de otra manera, no faltaron las pistas musicales y el micrófono para ponerle ritmo a la fiesta, entonando grandes y chicos todos los hits de L-Gante, el dueño de casa.