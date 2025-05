L-Gante habló como nunca antes de la tensa relación que mantiene con Tamara Báez: "Jamás pude..."

Así las cosas, desde entonces ambos mantienen un vínculo complejo donde los reclamos y acusaciones entre ellos se convirtieron en moneda corriente. Así lo hizo saber el propio L-Gante en las últimas horas, así como también confirmó los motivos de su ruptura con Wanda Nara.

lgante, tamara báez y jamaica.jpg

"Con Tamara (Báez) tengo un problema personal que, desde que nos separamos, jamás pude volver a tener una comunicación normal. Una vez que avanzó con los abogados y todo eso jamás volvimos a tener la ocasión de reunirnos, de ponernos de acuerdo como padres, hablando bien. En eso estoy medio complicado, lo admito", confió en una entrevista con La Nación.

Al tiempo que si bien aseguró que no pelean de manera directa, la comunicación entre ellos es muy limitada. "Cada tanto sale algo en las noticias. Lo que me gustaría con la madre de mi hija es que lucháramos los dos y nos pusiéramos de acuerdo para comunicarnos, esa es la clave. Yo le deseo lo mejor a su vínculo con su pareja. Sé que es una gran madre y mi hija está bien criada; de mi parte también, le dedico mi tiempo, mi esfuerzo, mi cansancio, la casa que tengo en construcción que le va a quedar a ella", deslizó serio.

Asimismo, sobre el fin de su romance con Wanda Nara, Elián Valenzuela también reconoció que la compleja actual situación de cada uno terminó influyendo para cortar la relación sentimental. "Los dos tenemos temas legales que tenemos que terminar de solucionar. Mucha gente tira la buena pero también es mucha la que ataca. Somos una historia que todos los argentinos conocen y de la que todos opinan. Tenemos sentimientos, sabemos lo que sentimos el uno por el otro y tenemos que saber manejarlo. En este momento estamos separados, digamos, de la relación de pareja, pero no nos llevamos mal", concluyó firme.

Lgante y Wanda Nara.jpg

El mensaje más fuerte y triste de Wanda Nara por L-Gante: "Buscan mi..."

Wanda Nara se separó hace pocas semanas de L-Gante y luego de aquel reencuentro familiar hace unos días parece que sus caminos están muy lejos.

Desde su cuenta en Instagram, la mediática dejó picando una muy dura reflexión sobre el amor que estaría destinada a quien fue su última pareja.

"Yo busco personas, las personas buscan mi fama", indicó en una reciente historia de Instagram la mediática junto al emoji de un corazón roto.

wanda nara fuerte mensaje para l-gante.jpg

Wanda Nara viene de ser relacionada en los últimos días al futbolista mexicano Daniel Guzmán Jr., quien viajó a la Argentina, y el cantante Agustín Bernasconi, ex de Agustina Agazzani.

Guzmán Jr., en tanto, había reconocido que no conoce personalmente a Wanda más allá de esos cómplices guiños y que la buena onda nació por las redes sociales.

Ante este acercamiento vía redes de Wanda con el futbolista, L-Gante lanzó un picante comentario: "No estoy al tanto, vi un comentario una vez pero no se nada. Estos días no hablé con ella, la vi el otro día en mi casa. Saludos para el mexicano", tiró en modo de ironía en charla con Puro Show, El Trece.

L-Gante se presentó el miércoles por la noche en Niceto, en Palermo, y hay incertidumbre en cuanto a su futuro musical luego de anunciar que dejará un tiempo los escenarios por sus problemas de salud.