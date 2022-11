L-Gante mandó al frente a Wanda Nara: contó qué recuerdo de él se llevó a Europa

“Hablo de ves en cuando con Wanda, casi siempre”, admitió. “Estamos ahí”, dijo y confesó: “(El buzo) se lo regalé. Quería tener algo, entonces le dejé el bucito. Le gustó, entonces ahí tuve mi acto”.

Además, reveló que ante el tema que sacó la China Suárez con El Polaco no tendría problemas en cantar un tema con ella. Pese a que Wanda Nara no la puede ni ver, L-Gante se diferenció y aclaró que él no tiene problemas con nadie.

El lujoso collar de casi medio kilo de oro que se compró L-Gante y pagó una fortuna

A medida que su popularidad fue en aumento, también lo hicieron sus cuentas bancarias, y L-Gante disfruta a full de su presente económico y se da los gustos que siempre quiso. Uno de ellos es la adquisición de un collar de oro que pesa casi medio kilo de oro, y cuesta una cifra millonaria.

Así lo informó Cora Debarbieri en A la tarde (América TV), donde dio detalles del objeto de lujo que lleva colgado quien sería el novio de Wanda Nara, y enfrenta un conflicto judicial por alimentos con su ex y madre de su hija, Tamara Báez.

“Elián usa muchos accesorios de oro, es parte de su vestuario, y se mandó a hacer un collar que tiene el diseño de balas en 458 gramos de oro ”, contó la panelista.

Y luego dio la cifra exacta que L-Gante pagó por la pieza de oro, valor que sorprendió a todo el equipo que trabaja en el programa de Karina Mazzocco. “Habría pagado $4.122.000 por ese collar, casi 5 millones ”, reveló Debarbieri.