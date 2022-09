La aclaración de Ángel de Brito sobre su tuit tras el atentado a Cristina Kirchner

Ángel de Brito

"Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal", decía el mensaje del conductor, que rápidamente recibió miles de likes y retuits.

Tras el revuelo que generó su posteo, Ángel aclaró que nada tenía que ver con lo que sucedió con la vicepresidenta: "Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada, no lo vinculen con un hecho trágico para el país".

angeldebrito2.JPG

Por último, remarcó que, las veces que toma posición sobre algún tema de actualidad, lo hace de forma muy directa. "La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos. Dejen de mirar sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serie, lo pongo con nombre y apellido", sentenció.

angel de brito.jpg

Diego Brancatelli fuerte contra Jonatan Viale por el atentado contra Cristina Kirchner

El periodista Jonatan Viale repudió el grave episodio que vivió la vicepresidenta en su casa de Recoleta y recibió un fuerte comentario vía Twitter de su colega y ex compañero en el ciclo Intratables, Diego Brancatelli.

"Repudio absoluto al atentado fallido contra CFK. Muy grave", expresó el conductor de LN+. A lo que Brancatelli le contestó: "Ustedes son parte de todo esto. Generan odio en la gente. A diario. Hay muchos que no está bien de la cabeza. Luego va y hace estas cosas".

image.png

Y remarcó categórico: "Tienen que parar la mano. *Ahh y suena feo “repudio el atentado fallido”. Como Periodista deberías cuidar como decís las cosas".