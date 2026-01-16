Nico Vázquez reestrenó Rocky en calle Corrientes y la ovación fue total: el video
Luego de un primer año de un éxito sin precedentes, este jueves Nico Vázquez volvió a la calle Corrientes para meterse nuevamente en la piel de Rocky en una pieza teatral sin precedentes. Aquí, el video del reestreno teatral.
16 ene 2026, 08:10
Tras un primer año de un éxito sin precedentes, este jueves 15 de enero de 2026 Nico Vázquez volvió a la calle Corrientes para meterse nuevamente en la piel de Rocky en una pieza teatral que, sin duda, volverá a ser uno de los éxitos de las tablas porteñas.
Con el estreno de su segunda temporada en el teatro Lola Membrives, el actor argentino volvió a los escenarios con una puesta en escena deslumbrante que ya cautivó a miles de espectadores.
Anoche en una función cargada de emoción que dedicó a sus padres y a su hermana Soledad, el actor junto a todo el elenco recibió una ovación de pie por parte de un teatro colmado de espectadores.
La obra se consolidó como el espectáculo más visto del país durante 2025 y cosechó las más destacadas críticas. Con producción general de RGB Entertainment y Preludio y , y dirección del propio Vázquez y Mariano Demaría , Rocky volvió para seguir emocionando al público con una versión poderosa y conmovedora del clásico cinematográfico, donde el deporte es solo el punto de partida para una historia profunda de amor, resiliencia y superación.
De esta manera, el espectador se encontrará con Rocky Balboa en el centro de la trama, un boxeador de segunda categoría que contra todo pronóstico es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apollo Creed. En su camino hacia la pelea de su vida, Rocky encuentra en Adrian (una mujer tímida y reservada) el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos y levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.
La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse. Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez.
Quiénes acompañan a Nico Vázquez en el elenco de Rocky
Junto a Nico Vázquez, acompañan al actor en la obra teatral RockyDai Fernández en el papel de Adrian, David Masajnik como Mickey, Leo Trento como Paulie, Diego Hodara como Jergens, Matías Santoianni como Gazzo, Merlyn Nouel como Apollo, Osky Vidal como Duke, Georgina Tirotta como Gloria, Christian Giménez como Wysosoki, Juan Mateo Halle como Spider y Alan Grinstein como Buddy.
Al igual que el año pasado, las funciones están programadas de jueves a domingos en el teatro Lola Membrives - Avenida Corrientes 1280-, donde se pueden adquirir las entradas personalmente; así como también de manera online, a través de Plateanet.