Nico Vázquez reestrenó Rocky en calle Corrientes y la ovación fue total: el video

De esta manera, el espectador se encontrará con Rocky Balboa en el centro de la trama, un boxeador de segunda categoría que contra todo pronóstico es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apollo Creed. En su camino hacia la pelea de su vida, Rocky encuentra en Adrian (una mujer tímida y reservada) el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos y levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.

La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse. Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez.

Nico Vázquez - saludo Rocky reestreno

Quiénes acompañan a Nico Vázquez en el elenco de Rocky

Junto a Nico Vázquez, acompañan al actor en la obra teatral Rocky Dai Fernández en el papel de Adrian, David Masajnik como Mickey, Leo Trento como Paulie, Diego Hodara como Jergens, Matías Santoianni como Gazzo, Merlyn Nouel como Apollo, Osky Vidal como Duke, Georgina Tirotta como Gloria, Christian Giménez como Wysosoki, Juan Mateo Halle como Spider y Alan Grinstein como Buddy.

Rocky elenco

Al igual que el año pasado, las funciones están programadas de jueves a domingos en el teatro Lola Membrives - Avenida Corrientes 1280-, donde se pueden adquirir las entradas personalmente; así como también de manera online, a través de Plateanet.