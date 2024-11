La angustia de Gianinna Maradona por la operación de su hijo, Benjamín Agüero: "Llanto desconsolado"

También, detalló: "De 3 pasamos a 5 horas y los segundos eran eternos. Mil preguntas, el miedo y ella ahí agarrándome la mano, calmándome aunque seguro estaba más nerviosa que yo. Gracias, ma, por no despegarte de mí, gracias, pa, por no despegarte de él. Gracias a los dos por darme la calma y amor cuando no podía pensar con claridad y necesitaba volver a verlo ya".

"Gracias vida por recordarme que la salud es lo único que importa. Gracias, Velia, sos espectacular, vos y todo tu equipo que cuidó por varias horas de la persona más importante de mi vida. Los llevo en mi corazón para siempre", agregó.

Por último, le dedicó unas palabras a su hijo Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero: "Ben, sos mi orgullo, mi amor desmedido para con vos es eterno. Ser tu mamá es la mejor aventura del mundo. Tu 'no llores' antes de dormirte, no me lo puedo sacar de la cabeza. Gracias por tanto mi mini marciano gigante. Te amo, ahora vas a poder respirar al 100 por ciento".

Las pruebas del reencuentro de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: ¿reconciliación en puerta?

Por estas horas Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se reencontraron en el Potrero de Dios y los rumores de una posible reconciliación se reavivaron ni bien se viralizaron las imágenes que los mostró juntos.

Lo cierto es que el ex futbolista llegó hasta Fiorito junto a sus hijos, Momo y Gianlunca, para jugar un partido de fútbol donde casualmente también jugaba Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna quien por supuesto lo acompañó.

Y si bien tanto Osvaldo como Gianinna compartieron postales del picadito en sus respectivas redes sociales donde se cuidaron de no aparecer en juntos, no fue otra que Pochi de Gossipeame quien obtuvo la prueba de la buena onda entre ellos a un año de su última ruptura, motivo por el cual se especula con una nueva reconciliación.

Vale recordar que la hija de Diego Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron a su romance luego de que el futbolista rompiese con Jimena Barón allá por 2015, con quien tuvo a Morrison, quien justamente era amiga de Gianinna hasta ese entonces.