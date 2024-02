La angustia de Julieta Poggio al contar que fue víctima de un robo: "Son profesionales"

"Les quería contar que no estuve subiendo cosas el fin de semana porque me robaron el celu. Una paja, obviamente uno siempre se dice para sentirse mejor que podría haber sido peor, pero yo no me di cuenta. Me robaron junto a un montón de gente que también le robaron en la misma fiesta donde estuve”, relató.

Y con mucha indagación continuó: “Son profesionales, está muy picante la calle. La semana pasada también le robaron el celular a Luca, mi estilista y por suerte mi situación no fue nada fea ni peligrosa pero la de él si. Esta muy picante el ambiente así que anden con cuidado”.

Por último, llevó tranquilidad a quienes se preocuparon y concluyó: “No se preocupen para nada, estoy perfecta. Simplemente fue la mala situación de perder los datos, videos, cosas que tenes en tu celu y es una paja”.

La incómoda reacción de Julieta Poggio ante la versión de romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Después de unos días de haber confirmado que lo suyo con Marcos Ginocchio no sólo fue un shippeo sino que fue real, Julieta Poggio volvió a referirse al tema, donde también se la vio algo incómoda al considerar la chance de un posible romance del salteño con la China Suárez.

Entrevistada por el cronista de LAM (América TV), éste fue al hueso y tras consultarle cómo se sentía al haber blanqueado aquella relación, aunque ya sea historia antigua, Santiago Sposato fue por más y le habló de las versiones que ahora relacionan al salteño con la China Suárez, quien estaría en un impasse con Lauty Gram.

Sumamente cauta y políticamente correcta, aunque visiblemente incómoda, Juli deslizó que hasta ahora lo que une a Marcos con Eugenia es la agencia de modelos que los representa, por lo que ya compartieron varios viajes y producciones laborales. No obstante, fue tajante sobre si podría pasar algo entre ellos al asegurar: "No sé. No quiero meterme".

En tanto, yendo un poco más allá el cronista, y frente a la consulta de si la pondría celosa en caso de haber romance entre Ginocchio y Suárez, una vez más Julieta Poggio intentó eludir la respuesta con una sonrisa nerviosa. "Me parece que no pasa nada. Es lo que la gente piensa. Igual, ya está. Es tema de ellos" sentenció la modelo y concluyó deslizando que de ser así, tampoco la pone "celosa".