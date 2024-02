Julieta Poggio dio detalles de lo que fue su relación con Marcos Ginocchio: "Una experiencia especial"

“Ya está Marculi”, sentenció la ex hermanita al comienzo de la nota. "¿Qué significa ya está, es que ya estuvo, qué algo paso?", indagó Santiago Sposato y a lo que Juli deslizó un "¿y a vos que te parece?".

Acto seguido, ella remarcó: “Ya está, se confirmó y se murió en el mismo momento”. Inmediatamente, el cronista recordó las versiones de que su primer encuentro sexual fue en el hotel de aislamiento de Gran Hermano y cuando Yanina Latorre contó en el programa que ambos tenían encuentros en un departamento de Palermo.

“Eso no fue así pero por respeto a él y por todo lo que pasamos prefiero no contarlo. Y tampoco fue tan así lo de Yanina Latorre. Te lo diría en este momento pero no. Hubo errores en los datos y de locación. La dejamos ahí", aseguró.

Por otra parte, Julieta negó el hecho de que Marcos no haya querido blanquear la relación y confesó que no recibió ningún llamado de él tras haber confirmado la noticia.

En eso, el movilero le consultó el motivo por el cual decidió contarlo ahora y ella admitió: “Porque no puedo mentir, te juro. Igual no era tanto mentir, ustedes se daban cuenta, la gente se daba cuenta. A mi se me sale la verdad de adentro. Me pregunto si murió y le dije. No puedo mentir, y la gente sabe que yo no miento".

Para cerrar, Sposato le preguntó si lo que vivió con Marcos fue su mejor experiencia con un hombre y ella concluyó: “Fue una experiencia especial, muy especial para mi y linda”.

Wanda Nara se unió a Julieta Poggio para crear el más divertido challenge de O bicho vai pegar

Después de Bad Bitch, sin duda Wanda Nara volvió a ser noticia estos días al explotar las redes sociales en tal sólo 24 horas con su nueva canción, que ya promete convertirse en el hit del verano. Pero no conforme con ello, la mediática invitó a la popular Julieta Poggio para lanzar el challenge oficial de O bicho vai pegar.

Teniendo en cuenta que, además de modelo y actriz, la ex GH también es profesora de baile, la mayor de las Nara no dudó en convocarla para divertirse juntas.

Luciendo la camiseta de la Selección brasileña Juli, y la de Argentina Wanda, las chicas mostraron la coreo desde Tik Tok, para luego replicarla desde sus Instagram Stories. “Queremos ver sus perreos bad bitches, etiquétenme y subo los mejores”, se leyó en la publicación.

Al tiempo que en otra historia virtual, Wanda y Poggio invitaron a sus respectivos fandoms a bailar al ritmo de O bicho vai pegar. “Queremos ver sus challenges, las queremos ver perreando y dándolo todo”, arengó la ex GH. Mientras que la mujer de Icardi, explicó cómo hacerles llegar los videos: “Por favor, me pueden etiquetar a mí y a Juli y vamos a verlas, es super fácil”.

No obstante, y fiel a su estilo directo y sin filtro, Wanda Nara cerró el posteo confesándole a su amiga frente a la cámara del celular: "A mí me costó un poco igual...", lo que desató la risa de Juli.