Duro cruce entre Lola Latorre y Lourdes Sánchez en el Bailando 2023: "Falta creatividad..."

"Lo hablé con las chicas y lo sostengo. Hay gente que le dan más cosas", reafirmó la joven. "Por ejemplo, ¿quiénes?", le preguntó el conductor Marcelo Tinelli. "Lourdes Sánchez. También Flor Vigna", le respondió. "Sí, se acaba de ir", le dijo Tinelli sobre la novia de Luciano Castro. "Quizás ceden a otras personas las preferencias de Flor", lanzó Lola.

Ahí, el jurado Ángel de Brito le consultó a Lola si pidió cosas que no le habían dado y Latorre le contestó que sí y enumeró lo que había pedido para las coreografías anteriores.

Luego, apareció Lourdes Sánchez, con cara de pocos amigos, y disparó filosísima: "Para mí hablan pelotudeces". "Todos tenemos las mismas posibilidades pero falta creatividad en algunos grupos", agregó.

"Piden cosas que ya usaron otros participantes", aseguró la bailarina. Acto seguido, el bailarín de Lola, Rafael Muniz, se metió y expresó: "En el reggaeton bailamos cuatro personas, y en el de ella eran 16". "No, no éramos 16, eran cuatro bailarinas y los cuatro que teníamos todos. "Traigan argumentos válidos", le respondió Lourdes. "No ensucien por ensuciar", cerró la pareja del Chato Prada.

Yanina Latorre destrozó a Pampita tras la devolución a su hija en el Bailando 2023: "Lola es fina de nacimiento"

Yanina Latorre no tiene filtro. La panelista de LAM (América TV) se caracteriza por decir todo lo que piensa y no le importan las consecuencias. Esta vez la rubia opinó de Pampita y la destrozó en un vivo de Instagram.

Resulta que en la última devolución en el Bailando 2023 (América TV), la jurado fue crítica con la participante Lola Latorre y Yanina opinó al respecto y dio a entender que Pampita envidiaba a su hija.

“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a gar... a la pista”, dijo la panelista sobre la actitud de su hija en el programa y agregó: “Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, disparó polémica.

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, lanzó filosa. “Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, cerró.