El sorpresivo gesto de Lourdes Sánchez con Charlotte Caniggia en el Bailando 2023: "Me salvó"

Rápidamente la joven aclaró que el gesto de Lourdes fue antes de la sentencia y que para ese momento no se sabía que ella tomaría la decisión final. "Me compró. Entonces dije bueno, voy a votar a Martín porque a veces él se enoja y veo una manera de decir las cosas que quizás no está buena”, aprovechó a decir sobre su compañero.

Y concluyó: “ Es un consejo para el, quizás decir las cosas de otra manera más simpático y no tomarse a tanto mal el show. Esto es un juego y un show. Lo vi un poco enojado".

Lourdes Sánchez rompió en llanto al hablar de las críticas en el Bailando 2023: "Me subestiman"

En las últimas galas del Bailando 2023 (América) muchos participantes apuntaron contra Lourdes Sánchez acusándola de tener ciertos beneficios que otros compañeros no.

Este domingo, la bailarina estuvo como invitada en el Debate del Bailando (América) e hizo su descargo acerca del tema, pero no pudo contener las lágrimas cuando Aníbal Pachano la defendió ante la situación.

"Hablan desde lugar donde me subestiman, no me creen capaz de poder armar semejante puesta, y son cosas me consigo yo, que están al alcance de todos. Hablan de una mega producción y son cosas que están ahí. Los privilegiados para mi son la producción, 0 pesos les genero, todo me lo consigo yo, pongo de mi plata", explicó Lourdes.

En eso, Aníbal, que se encontraba como panelista, decidió darle su apoyo y expresó: "Yo la conozco hace muchos años y sé perfectamente cuál es su trayectoria. Es una artista que desde el primer día que debutó con Ibáñez explotó y a partir de ahí hizo un motón de Bailando. Se preocupa, piensa, invierte, porque de eso se trata".

"Vos para ser artista tenes que invertir tu propia plata y me parece qué hay que cortar con este circo de qué todo el tiempo hay que darle. Si no te gusta, llora en el campito. La señora hace años que baila de primera, tiene la mejor coreógrafa que produce, piensa y compagina música con pantalla. Ya está, se terminó el problema, esto se llama talento”, concluyó y emocionó a Lourdes hasta las lágrimas.